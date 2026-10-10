Prievidza nemala zľutovanie s bratislavským Interom, zvíťazila o 50 bodov

Záber zo zápasu Prievidza - Inter
Záber zo zápasu Prievidza - Inter (Autor: Facebook/BC Prievidza)
TASR|10. okt 2026 o 21:41
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Prievidza si pripísala tretiu výhru v sezóne.

Basketbalisti BC Prievidza zvíťazili aj vo svojom treťom zápase v novej sezóne Tipos SBL. V sobotnej predohrávke 8. kola splnili úlohu favorita, keď Inter Basket zdolali 100:50.

V rámci 4. kola sa Komárno radovalo z prvého triumfu v ligovom ročníku, keď si s Baníkom Handlová poradilo 89:75. Svit prehral aj svoj štvrtý zápas, a to na palubovke Nitry 65:91.

Tipos SBL - 4. kolo:

BC Komárno – MBK Baník Handlová 89:75 (37:31)

najviac bodov: Dubinski 23, Newman 20 (10 doskokov), Collum 14 - Davis 17, Napper a Robinson po 13

Nitra Blue Wings – Iskra Svit 91:65 (44:38)

najviac bodov: Kováčik 25, Adley 21, Ingraham 14 (11 doskokov) - Atwood 16, Okworogwo 15, Campbell 12

predohrávka 8. kola:

BC Prievidza – Inter Basket 100:50 (47:22)

najviac bodov: Smith 13, Massie 12, Kokavec a Coleman-Jones po 11 - Golian, Randuška a Pukančík po 9

Tabuľka Tipos SBL

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