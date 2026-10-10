Prievidza nemala zľutovanie s bratislavským Interom, zvíťazila o 50 bodov

Basketbalisti BC Prievidza zvíťazili aj vo svojom treťom zápase v novej sezóne Tipos SBL. V sobotnej predohrávke 8. kola splnili úlohu favorita, keď Inter Basket zdolali 100:50.
V rámci 4. kola sa Komárno radovalo z prvého triumfu v ligovom ročníku, keď si s Baníkom Handlová poradilo 89:75. Svit prehral aj svoj štvrtý zápas, a to na palubovke Nitry 65:91.
Tipos SBL - 4. kolo:
BC Komárno – MBK Baník Handlová 89:75 (37:31)
najviac bodov: Dubinski 23, Newman 20 (10 doskokov), Collum 14 - Davis 17, Napper a Robinson po 13
Nitra Blue Wings – Iskra Svit 91:65 (44:38)
najviac bodov: Kováčik 25, Adley 21, Ingraham 14 (11 doskokov) - Atwood 16, Okworogwo 15, Campbell 12
predohrávka 8. kola:
BC Prievidza – Inter Basket 100:50 (47:22)
najviac bodov: Smith 13, Massie 12, Kokavec a Coleman-Jones po 11 - Golian, Randuška a Pukančík po 9