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Basketbalisti San Antonia Spurs zvíťazili v noci na sobotu v šlágri dvoch najlepších tímov Západnej konferencie NBA doma nad Los Angeles Lakers 99:96.
Svojho súpera tak zosadili z čela ligy a sami sa posunuli na prvú pozíciu, keď majú rovnakú bilanciu ako najlepší tím východu Philadelphia.
Najlepším strelcom víťazov bol Stephon Castle s 26 bodmi, Victor Wembanyama pridal 25 bodov a 16 doskokov. Lakers nestačilo 31 bodov Luku Dončíča.
NBA - sobota, 28. november:
New York Knicks - Miami 105:108
Detroit - Milwaukee 113:98
Indiana - Philadelphia 87:111
Toronto - Brooklyn 124:100
Boston - Atlanta 86:87
Minnesota - Memphis 109:114
Phoenix - Dallas 109:113
Los Angeles Clippers - New Orleans 104:105
Portland - Golden State 116:94
San Antonio - Los Angeles Lakers 99:96
Utah - Denver 107:120
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia: