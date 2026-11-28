Basketbalisti Slovana Bratislava zdolali v predohrávke 12. kola Tipos SBL Košice Wolves 108:71.
„Belasí“ sa šiestym ligovým triumfom dostali na čelo neúplnej tabuľky, Košičania sú po tretej prehre za sebou štvrtí.
V dohrávke 4. kola sa z výhry tešili Spišskí Rytieri, ktorí síce v dueli proti Lučencu stratili 13-bodový náskok, no napokon zvíťazili 84:83.
Rytieri poskočili v tabuľke na štvrtú priečku, Lučencu patrí po štvrtej prehre v sérii deviate miesto.
Tipos SBL
Predohrávka 12. kola:
BC Slovan Bratislava – Košice Wolves 108:71 (67:31)
Najviac bodov: Pavelka 20 (11 doskokov), Bluiett 16, Skeens 15 - Kuxhausen a Krivokapič po 16, Gill 15, 557 divákov.
Dohrávka 4. kola:
BKM Lučenec – Spišskí Rytieri 83:84 (34:40)
Najviac bodov: Lawrence 21, Garcia 16, Campbell a Mulvey (10 doskokov) po 11 - Bradley 23, Chatman a Richardson po 19, 800 divákov