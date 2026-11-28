Basketbalistky Young Angels Košice rozdrvili v sobotňajšom zápase 10. kola Tipos extraligy hráčky ŠBK Šamorín vysoko 91:29, pričom prvú štvrtinu vyhrali 26:1. S jedenástimi víťazstvami z dvanástich duelov sú na čele tabuľky.
Slovan Bratislava vyhral na palubovke CBK Košice 74:72, víťaznú sériu natiahol už na päť stretnutí a posunul sa na štvrtú priečku.
Druhé Ružomberčanky si poradili s Ivankou pri Dunaji 104:50, piata BK ŠK UMB Slávia Banská Bystrica zdolala posledný Basketbal Trenčín 69:48. Pre Trenčianky to bola siedma prehra v sérii.
Piešťanské Čajky uspeli vo svojom prvom zápase v basketbalovej Stredoeurópskej lige. V sobotu na domácej palubovke zdolali Sokol Hradec Králové 72:61.
Tipos extraliga žien - 10. kolo
Young Angels Košice - ŠBK Šamorín 91:29 (48:12)
Najviac bodov: Blackstenová 22, Lawrencová 17, Ransomová 16 - Kononučenková 13, Slivkárová a Szabadosová po 5
MBK Ružomberok - BK Klokani Ivanka pri Dunaji 104:50 (54:19)
Najviac bodov: Jackovecová 22 (17 doskokov), Mikovčáková 18 (15 doskokov), Chovaníková 18 - Gažiová 14, Nguwová 11, Bachorová 10
CBK Košice - WBC Slovan Bratislava 72:74 (47:40)
Najviac bodov: Kašperanová 26, Rostocká 17 (14 doskokov), Tynščuková 13 - Hynková 23, Vargová 15, Fadrhonsová 13
BK ŠK UMB Slávia Banská Bystrica - Basketbal Trenčín 69:48 (44:26)
Najviac bodov: Lukčová 24, Maliarová a Tomajková po 11 - Ivaniuková 17, Hillová 10, Fryčová 8 (10 doskokov)
Stredoeurópska liga
Piešťanské Čajky - Sokol Hradec Králové 72:61 (43:28)
Najviac bodov: Washingtonová 17, Eddingsová 15, Erdélyiová 9 - Pavelcová 12, Bolardtová a Harrisová po 11