VIDEO: Šampióni z New Yorku sú stále bez výhry. Tatum si vychutnal Knicks 36 bodmi

Obhajcovia titulu v NBA New York Knicks zostávajú aj po druhom stretnutí v sezóne bez víťazstva.
V noci na sobotu prehrali na ihrisku Bostonu 103:107. Celtics priviedol k triumfu Jayson Tatum s 36 bodmi.
Aj druhý finalista predchádzajúceho ročníka vo svojom druhom vystúpení neuspel, San Antonio podľahlo doma Houstonu 110:114.
Celtics o výhre rozhodli v tretej štvrtine, ktorú ovládli 33:24, a viedli až o 12 bodov. Obhajcovia titulu v zápase stratili 18 gólov. Opierali sa hlavne o Karla-Anthonyho Townsa, ktorý si pripísal 22 bodov a 10 doskokov.
O.G. Anunoby s Milesom McBridom nastrieľali po 20 bodov, Jalen Brunson dal 19 bodov. Knicks prehrali aj druhé stretnutie v sezóne, Boston si bilanciu vylepšil na 1-1.
„Hrali sme s radosťou a vďačnosťou. Po mojom zranení si toto celé začínam vážiť viac a naďalej môžem hrať to, čo milujem. Takto to celé teraz beriem. Chceme sa spolu so spoluhráčmi zlepšovať,“ uviedol Tatum v pozápasovom televíznom rozhovore.
Druhú porážku utrpelo aj favorizované San Antonio, ktoré podľahlo Houstonu 110:114. Hrdinom zápasu sa stal Amen Thompson, ktorý za stavu 110:112 zablokoval strelu Victora Wembanyamu necelú sekundu pred koncom.
„To teda bol rozhodujúci zákrok. Neskutočné ako rýchlo sa dokázal dostať hore a predviesť ten blok,“ žasol nad počinom svojho spoluhráča podľa AFP Kevin Durant.
Francúzsky ťahúň Spurs inak žiaril s 25 bodmi a 13 doskokmi, 20 bodmi pridal Dylan Harper. Hostia viedli s 29 bodmi Alperen Sengün a s 20 bodmi Kevin Durant a Thompson, ktorý mal aj 10 doskokov.
V derby o Los Angeles kraľovali Lakers, ktorých k výhre 125:117 doviedli 28 bodmi a deviatimi asistenciami Austin Reaves, 23 bodmi Luka Dončič a 22 bodmi alebo ôsmimi doskokmi Walker Kessler.
„Všetko vychádza z našej obrany. Myslím si, že sme urobili niekoľko dobrých vecí v druhom polčase, najmä v tretej štvrtine. Ofenzíva nám fungovala. Už od prípravného obdobia cítim, že to vyzerá dobre a je tam energia. Samozrejme, je tu ešte veľa priestoru na naše zlepšenie,“ cituje oficiálna ligová stránka Dončiča.
Clippers, ktorí nechali súpera strieľať s úspešnosťou 58 percent, spoliehali na autora 26 bodov Dariusa Garlanda a Brooka Lopeza, ktorý dal 22 bodov.
Dallas porazil Indianu 121:105, keď viedol až o 37 bodov. S poraneným ramenom pritom musel už po 17 minútach odstúpiť devätnásťročný Cooper Flagg. Najlepší nováčik minulej sezóny predtým stihol dať 14 bodov.
Druhý triumf v ročníku si pripísalo tiež Toronto, ktoré vo Washingtone vyhralo 112: 102 aj vďaka 28 bodom Scottieho Barnesa či 23 bodom R.J. Barretta.
NBA - výsledky (sobota, 24. október):
Milwaukee Bucks - Chicago Bulls 125:132 (32:17, 30:44, 42:41, 21:30)
najviac bodov: Herro 34, Jacquez 19 (11 doskokov), Kuzma 14 - Powell 25, Wilson 21, Miller 19
Boston Celtics - New York Knicks 107:103 (26:27, 24:22, 33:24, 24:30)
najviac bodov: Tatum 36, P. George a Queta po 15 - Towns 22 (10 doskokov), Anunoby (10 doskokov) a McBride po 20
Charlotte Hornets - Atlanta Hawks 81:128 (20:33, 23:35, 19:29, 19:31)
najviac bodov: Reid 17, Allen a Salaun po 11 - J. Johnson a Wiggins po 19, N. Alexander-Walker 14
Indiana Pacers - Dallas Mavericks 105:121 (27:44, 16:33, 33:21, 29:23)
najviac bodov: Siakam 23, Haliburton 18, Nembhard 16 - Irving 24, Washington 20, Christie 16
Orlando Magic - Minnesota Timberwolves 93:115 (20:26, 25:31, 15:29, 33:29)
najviac bodov: Carter 20, Wagner 18, Banchero a Suggs po 14 - Edwards a McDaniels po 15, Dosunmu (10 asistencií) a Gobert po 14
Washington Wizards - Toronto Raptors 102:112 (21:34, 31:26, 25:21, 25:31)
najviac bodov: Young 22 (12 asistencií), T. Johnson 20, Coulibaly a K. George po 11 - Barnes 28 (14 doskokov), Barrett 23, Leonard 16
Miami Heat - Detroit Pistons 111:128 (26:41, 27:24, 27:38, 31:25)
najviac bodov: Antetokunmpo 36 (12 doskokov), Mitchell 18, Portis 11 - Collins 23, Reed 19 (11 doskokov), Robinson 17
San Antonio - Houston 110:114
Utah Jazz - New Orleans Pelicans 120:119 (31:28, 31:24, 24:38, 34:29)
najviac bodov: Jackson 24 (10 doskokov), K. George 19 (10 asistencií), Hayes 17 - Williamson 23, Bey 20, Murray 16
Golden State Warriors - Memphis Grizzlies 108:111 (34:33, 22:27, 34:24, 18:27)
najviac bodov: Curry 24, Lendeborg a Podziemski po 18 - Jerome 25, Boozer 25 (13 doskokov), Wells 17
Los Angeles Lakers - Los Angeles Clippers 125:117 (27:31, 37:33, 39:26, 22:27)
najviac bodov: Reaves 28, Dončič 23, Kessler 22 - Garland 26, Lopez 22, Hačimura a Jones po 16
Sacramento Kings - Portland Trail Blazers 120:128 (33:27, 31:32, 26:44, 30:25)
najviac bodov: Acuff 33, Sabonis 27 (19 doskokov a 10 asistencií), LaVine 22 - Avdija 26, Camara a Lillard po 19
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia: