Young Angels zvládli košické derby a zostávajú neporazené, Čajky rozdrvili Banskú Bystricu

Basketbalistky Young Angels Košice zvíťazili v sobotňajšom zápase 6. kola Tipos extraligy nad CBK Košice 93:60 a aj po siedmom stretnutí novej sezóny sú stále stopercentné.
Piešťanské Čajky rozdrvili BK ŠK UMB Slávia Banská Bystrica 87:36 a pripísali si piatu výhru.
Tipos extraliga - 6. kolo:
Young Angels Košice - CBK Košice 93:60 (45:28)
Najviac bodov: Čatlošová 17, Blackstenová 16, Lawrenceová 15 - Kašperanová 18, Czakóová a Rostocká po 14
Piešťanské Čajky - BK ŠK UMB Slávia Banská Bystrica 87:36 (47:20)
Najviac bodov: Užovičová 19, Eddingsová 15, Washingtonová 13 - Lukčová 10, Currenceová 6
ŠBK Šamorín - Basketbal Trenčín 79:55 (39:27)
Najviac bodov: Pančuková 25, Hrymaliuková 18, Kononučenková 11 (11 doskokov) - Ivaniuková 20, Fryčová 12 (15 doskokov), Urbanová 9