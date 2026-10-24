Young Angels zvládli košické derby a zostávajú neporazené, Čajky rozdrvili Banskú Bystricu

Basketbalistky Young Angels Košice.
Basketbalistky Young Angels Košice. (Autor: Facebook Good Angels Košice)
TASR|24. okt 2026 o 22:02
ShareTweet0

Z víťazstva sa tešili aj hráčky Šamorína.

Basketbalistky Young Angels Košice zvíťazili v sobotňajšom zápase 6. kola Tipos extraligy nad CBK Košice 93:60 a aj po siedmom stretnutí novej sezóny sú stále stopercentné.

Piešťanské Čajky rozdrvili BK ŠK UMB Slávia Banská Bystrica 87:36 a pripísali si piatu výhru.

Tipos extraliga - 6. kolo:

Young Angels Košice - CBK Košice 93:60 (45:28)

Najviac bodov: Čatlošová 17, Blackstenová 16, Lawrenceová 15 - Kašperanová 18, Czakóová a Rostocká po 14

Piešťanské Čajky - BK ŠK UMB Slávia Banská Bystrica 87:36 (47:20)

Najviac bodov: Užovičová 19, Eddingsová 15, Washingtonová 13 - Lukčová 10, Currenceová 6

ŠBK Šamorín - Basketbal Trenčín 79:55 (39:27)

Najviac bodov: Pančuková 25, Hrymaliuková 18, Kononučenková 11 (11 doskokov) - Ivaniuková 20, Fryčová 12 (15 doskokov), Urbanová 9

Tabuľka Tipos Extraligy žien

Basketbal

Basketbal

    Basketbalistky Golden State Valkyries oslavujú víťazstvo vo 4. zápase finále WNBA.
    Basketbalistky Golden State Valkyries oslavujú víťazstvo vo 4. zápase finále WNBA.
    Basketbalistky Atlanty domácu podporu nevyužili. Finále ženskej NBA je znova vyrovnané
    dnes 22:22
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Basketbal»Young Angels zvládli košické derby a zostávajú neporazené, Čajky rozdrvili Banskú Bystricu