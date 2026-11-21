Basketbalisti Toronta ukončili v NBA sériu šiestich prehier a prekvapujúco v Detroite, ktorý v noci na sobotu zdolali 105:102.
Raptors priviedol k triumfu Scottie Barnes 29 bodmi. V drese Clevelandu zažiaril 51 bodmi veterán James Harden a pomohol k víťazstvu Cavaliers nad Indianou 128:119.
Toronto viedlo ešte v tretej štvrtine až o 14 bodov, no líder Detroitu Cade Cunningham poslal úspešnou trojkou 19 sekúnd pred koncom svoj tím do vedenia.
Lenže Barnes odpovedal 14 sekúnd pred klaksónom rozhodujúcou dvojkou po nájazde. „Bojovali sme, ukázali sme odolnosť a súdržnosť,“ pochvaľoval si po stretnutí Barnes podľa AFP.
Harden sa dočkal 50-bodového zápisu po takmer roku. Na konte ich má 26 a v tejto štatistike sa v historickej tabuľke osamostatnil na 3. priečke.
Odpútal sa od legendárneho Kobeho Bryanta. Pred ním sú už iba Michael Jordan (31) a nedostihnuteľný Wilt Chamberlain so 118 50-bodovými zápismi.
„To, že sa objavujem v konverzáciách s takýmito menami je niečo mimoriadne a prijímam to s hlbokou pokorou. Dnes už mám v tíme inú úlohu, moja produktivita už nebýva taká vysoká.
Máme na to iných, ja viac loptu rozdávam. Keď však na to príde a objaví sa možnosť vystreliť, viem, že to stále dokážem,“ zhodnotil svoje vystúpenie 37-ročný rozohrávač podľa AP.
Los Angeles Lakers sa osamostatnili na čele ligy, no proti druhému najhoršiemu mužstvu súťaže sa poriadne natrápili, Sacramento zdolali iba 106:104.
V druhom polčase pritom prehrávali aj o 11 bodov. Najlepším strelcom Lakers bol Luka Dončič s 25 bodmi a 8 asistenciami.
Na strane Kings sa prekonával De’Andre Hunter, ktorý zaznamenal sezónne maximum 30 bodov, v úplnom závere nepremenil víťaznú trojku s klaksónom Zach LaVine.
Veľký boj priniesol stretnutie dvoch popredných tímov Západnej konferencie medzi Denverom a Houstonom. V zápase sa zmenil vedúci tím až 32-krát.
Nuggets napokon zvíťazili 133:124. Triumf režíroval Nikola Jokič 26 bodmi, 11 asistenciami a 7 doskokmi. Houstonu nestačilo triple double Alperena Sengüna 28 bodov, 11 doskokov a 10 asistencií.
NBA - sobota, 21. november
Atlanta Hawks - Charlotte Hornets 111:97 (23:31, 33:26, 31:19, 24:21)
Najviac bodov: J. Johnson 26, Wiggins 19, Alexander-Walker 17 - Diabate 21 (15 doskokov), Miller 19, Reid 12 (10 doskokov)
Brooklyn Nets - Orlando Magic 111:113 (25:38, 36:24, 27:29, 23:22)
Najviac bodov: Randle 27, Wolf 20, Brown 18 - Wagner 35, Bane 21, Vučevič 15
Cleveland Cavaliers - Indiana Pacers 128:119 (29:29, 33:32, 43:22, 23:36)
Najviac bodov: Harden 51, Mitchell 20, Watson 15 - Siakam a Zubac (10 doskokov) po 21, Oubre a Toppin po 17
Detroit Pistons - Toronto Raptors 102:105 (23:26, 25:28, 24:23, 30:28)
Najviac bodov: Cunningham 23, Huerter 20, Jenkins 14 - Barnes 29, Graves 20 (10 doskokov), Quickley 18 (10 asistencií)
Chicago Bulls - Washington Wizards 94:98 (29:22, 31:30, 9:23, 25:23)
Najviac bodov: Powell 16, Hield 15, Jones 12 - Davis 36 (11 doskokov), Dybantsa 20 (10 doskokov), Young 16
Oklahoma City Thunder - New Orleans Pelicans 126:120 (33:36, 23:28, 36:34, 34:22)
Najviac bodov: Gilgeous-Alexander 40, Mara 22 (16 doskokov), McCain a Stirtz po 18 - Fears a Williamson po 22, Bey 21
Utah Jazz - Phoenix Suns 101:111 (23:26, 26:35, 27:28, 25:22)
Najviac bodov: Peterson 20 (10 doskokov), Hayes (14 doskokov) a Sensabaugh po 18 - Booker 23, Bridges a Brooks po 18
Denver Nuggets - Houston Rockets 133:124 (31:33, 31:27, 37:42, 34:22)
Najviac bodov: Jokič 26 (11 asistencií), Braun a C. Johnson po 19 - Sengün 28 (11 doskokov, 10 asistencií), VanVleet 25, Thompson 22
Los Angeles Lakers - Sacramento Kings 106:104 (28:28, 26:34, 28:22, 24:20)
Najviac bodov: Dončič 25, Kessler 15, Thybulle 14 - Hunter 30, LaVine 19, Sabonis 19 (16 doskokov)
Tabuľky NBA
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