Prievidza pokračuje v dominantných výkonoch. Nitre nadelila 122 bodov

BC Prievidza.
BC Prievidza. (Autor: BC Prievidza)
TASR|17. okt 2026 o 20:32
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Inter doma prehral s Košicami.

Basketbalisti BC Prievidza zvíťazili aj vo svojom štvrtom zápase v novej sezóne Tipos SBL.

V sobotnom domácom stretnutí 5. kola zdolali Nitra Blue Wings vysoko 122:79. Až ôsmi hráči Prievidze dosiahli na dvojciferné skóre.

V ďalšom zápase triumfovali Košice Wolves na palubovke Interu Basket 84:79. Domácim nestačil ani skvelý výkon Maroša Goliana, ktorý zaznamenal 26 bodov a 18 doskokov.

Tipos SBL - 5. kolo

Inter Basket - Košice Wolves 79:84 (42:50)

Najviac bodov: Golian 26 (18 doskokov), Pulliam 17, Benson 14 - Brunčevič 18, Hughes 13 (14 doskokov), Kuxhausen 12

BC Prievidza - Nitra Blue Wings 122:79 (61:35)

Najviac bodov: Smith 18, Massie 17, Eugene 15 - Fusek 20, Ingraham 16, Adley a Kováčik po 9

Tabuľka Tipos SBL

Basketbal

Basketbal

    BC Prievidza.
    BC Prievidza.
    Prievidza pokračuje v dominantných výkonoch. Nitre nadelila 122 bodov
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