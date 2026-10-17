Prievidza pokračuje v dominantných výkonoch. Nitre nadelila 122 bodov

Basketbalisti BC Prievidza zvíťazili aj vo svojom štvrtom zápase v novej sezóne Tipos SBL.
V sobotnom domácom stretnutí 5. kola zdolali Nitra Blue Wings vysoko 122:79. Až ôsmi hráči Prievidze dosiahli na dvojciferné skóre.
V ďalšom zápase triumfovali Košice Wolves na palubovke Interu Basket 84:79. Domácim nestačil ani skvelý výkon Maroša Goliana, ktorý zaznamenal 26 bodov a 18 doskokov.
Tipos SBL - 5. kolo
Inter Basket - Košice Wolves 79:84 (42:50)
Najviac bodov: Golian 26 (18 doskokov), Pulliam 17, Benson 14 - Brunčevič 18, Hughes 13 (14 doskokov), Kuxhausen 12
BC Prievidza - Nitra Blue Wings 122:79 (61:35)
Najviac bodov: Smith 18, Massie 17, Eugene 15 - Fusek 20, Ingraham 16, Adley a Kováčik po 9