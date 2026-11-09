ViDEO: Máme tlačídlo proti panike, vravel LeBron. Odohral najlepší zápas v tejto sezóne

Basketbalisti Philadelphia 76ers zvíťazili v nočnom zápase zámorskej NBA na palubovke Chicaga Bulls 127:121.
Najlepší duel v drese 76ers odohral hviezdny veterán LeBron James, ktorý zaznamenal 22 bodov a päť doskokov aj asistencií.
Jeho spoluhráč Jaylen Brown pridal 29 bodov a Tyrese Maxey nazbieral o dva menej. Philadelphia prežíva najlepší štart do sezóny od roku 2000 a s deviatimi víťazstvami z jedenástich duelov je na čele celej súťaže spolu s Los Angeles Lakers.
„Máme v tíme veľa hráčov, ktorí už zažili rôzne situácie, vrátane tých v záveroch zápasov, a máme aj niečo ako ‚tlačidlo proti panike‘.
Vieme, že v obrane musíme súpera zastaviť, no ak sa mu podarí šnúra bodov, dokážeme zachovať pokoj aj na druhej strane ihriska,“ povedal James. Pre Chicago to bola už siedma prehra v sérii a figuruje na predposlednom mieste Východnej konferencie.
Lídri Západnej konferencie Lakers aj bez hviezdneho Luku Dončiča vyhrali v Detroite 121:116. Potiahol ich Austin Reaves, ktorý nazbieral až 43 bodov, v domácom drese sa najviac darilo Danissovi Jenkinsovi s 31 bodmi.
Štvrté víťazstvo za sebou dosiahli hráči Minnesoty, ktorí zdolali Utah 115:100. Milwaukee si pripísalo šiestu prehru v sérii a celkovo deviatu v sezóne, keď doma podľahlo Bostonu 97:117 a o post najhoršieho tímu súťaže sa delí so Sacramentom (oba 1-9), ktoré podľahlo Miami 108:114.
NBA - pondelok, 9. november
Chicago Bulls - Philadelphia 76ers 121:127
Detroit Pistons - Los Angeles Lakers 116:121
Minnesota Timberwolves - Utah Jazz 115:100
Dallas Mavericks - Brooklyn Nets 130:93
Milwaukee Bucks - Boston Celtics 97:117
Los Angeles Clippers - New Orleans Pelicans 139:123
Sacramento Kings - Miami Heat 108:114
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia: