ViDEO: Máme tlačídlo proti panike, vravel LeBron. Odohral najlepší zápas v tejto sezóne

LeBron James a Jordan Hawkins.
LeBron James a Jordan Hawkins. (Autor: TASR/AP)
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TASR|9. nov 2026 o 07:53
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Jeho spoluhráč Jaylen Brown pridal 29 bodov a Tyrese Maxey nazbieral o dva menej.

Basketbalisti Philadelphia 76ers zvíťazili v nočnom zápase zámorskej NBA na palubovke Chicaga Bulls 127:121.

Najlepší duel v drese 76ers odohral hviezdny veterán LeBron James, ktorý zaznamenal 22 bodov a päť doskokov aj asistencií.

Jeho spoluhráč Jaylen Brown pridal 29 bodov a Tyrese Maxey nazbieral o dva menej. Philadelphia prežíva najlepší štart do sezóny od roku 2000 a s deviatimi víťazstvami z jedenástich duelov je na čele celej súťaže spolu s Los Angeles Lakers.

„Máme v tíme veľa hráčov, ktorí už zažili rôzne situácie, vrátane tých v záveroch zápasov, a máme aj niečo ako ‚tlačidlo proti panike‘.

Vieme, že v obrane musíme súpera zastaviť, no ak sa mu podarí šnúra bodov, dokážeme zachovať pokoj aj na druhej strane ihriska,“ povedal James. Pre Chicago to bola už siedma prehra v sérii a figuruje na predposlednom mieste Východnej konferencie.

Lídri Západnej konferencie Lakers aj bez hviezdneho Luku Dončiča vyhrali v Detroite 121:116. Potiahol ich Austin Reaves, ktorý nazbieral až 43 bodov, v domácom drese sa najviac darilo Danissovi Jenkinsovi s 31 bodmi.

Štvrté víťazstvo za sebou dosiahli hráči Minnesoty, ktorí zdolali Utah 115:100. Milwaukee si pripísalo šiestu prehru v sérii a celkovo deviatu v sezóne, keď doma podľahlo Bostonu 97:117 a o post najhoršieho tímu súťaže sa delí so Sacramentom (oba 1-9), ktoré podľahlo Miami 108:114.

NBA - pondelok, 9. november

Chicago Bulls - Philadelphia 76ers 121:127


Detroit Pistons - Los Angeles Lakers 116:121


Minnesota Timberwolves - Utah Jazz 115:100


Dallas Mavericks - Brooklyn Nets 130:93


Milwaukee Bucks - Boston Celtics 97:117


Los Angeles Clippers - New Orleans Pelicans 139:123


Sacramento Kings - Miami Heat 108:114


Tabuľky NBA

Západná konferencia:

Východná konferencia:

Basketbal

Basketbal

    LeBron James a Jordan Hawkins.
    LeBron James a Jordan Hawkins.
    ViDEO: Máme tlačídlo proti panike, vravel LeBron. Odohral najlepší zápas v tejto sezóne
    dnes 07:53
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