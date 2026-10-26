VIDEO: Lakers vyhrali aj tretí zápas, Dončič výrazne zažiaril. Obhajcom titulu sa nedarí

Slovinský basketbalista Luka Dončič pomohol tímu Los Angeles Lakers v NBA k víťazstvu 132:123 nad Utahom 52 bodmi, desiatimi asistenciami a ôsmimi doskokmi. Stal sa tak prvým hráčom, ktorý v tejto sezóne prekonal v jednom zápase hranicu 50 bodov.
Aj vďaka nemu Lakers vyhrali aj svoj tretí zápas a zostávajú neporazení. Presným opakom sú obhajcovia titulu z New Yorku, ktorí naposledy nezvládli záverečnú štvrtinu ani celý zápas proti Orlandu a prehrali 102:111.
Dončič potreboval na dosiahnutie 52 bodov 30 streleckých pokusov z hry, z ktorých premenil 17 vrátane ôsmich trojok.
VIDEO: Výkon Dončiča a jeho 52 bodov
Úspešný bol aj pri trestných hodoch, keď premenil 10 z 11 pokusov. Necelé dve minúty pred koncom zabezpečil Lakers dvoma trojkami za sebou vedenie 127:121. Jazz, ktorí pritom viedli až o 18 bodov, sa z toho už nedokázali spamätať.
Dončič to dokázal ako druhý hráč
Dončič odohral štvrtý zápas v kariére, v ktorom zaznamenal minimálne 50 bodov a 10 asistencií. V historických štatistikách sa tak vyrovnal Nikolovi Jokičovi, Russellovi Westbrookovi, Damianovi Lillardovi a Natovi Archibaldovi.
Dončič to dokázal ako druhý hráč v histórii po Wiltovi Chamberlainovi v drese druhého tímu. Na čele tejto štatistiky je James Harden s ôsmimi takýmito zápasmi.
„Ukázali sme veľký charakter aj srdce. Bol to zápas na súperovej palubovke a keď prehrávate o 20 bodov, stáva sa, že to už vzdáte. My sme to však neurobili.
Rozprávali sme sa spolu a tým, ako sme sa dokázali vrátiť do zápasu, sme ukázali svoj potenciál,“ povedal Dončič.
Výrazne mu pomohol Austin Reaves s 29 bodmi, zatiaľ čo Utah ťahal fínsky reprezentant Lauri Markkanen s 28 bodmi.
Obhajcovia titulu z New Yorku nezvládli ani tretí zápas sezóny, hoci proti Orlandu mali dobre našliapnuté a viedli až o 12 bodov.
Knicks napodobnili Dallas
Záverečnú štvrtinu však Knicks prehrali 27:40 a stali sa prvým úradujúcim majstrom od Dallasu v roku 2011, ktorý vstúpil do sezóny tromi prehrami. Hru Magic v poslednej štvrtine dirigoval Franz Wagner.
Nemecká hviezda ukončila zápas s 23 bodmi, 13 doskokmi a deviatimi asistenciami. Nemusela ho pritom mrzieť ani nevydarená úvodná fáza stretnutia, v ktorej premenila iba jednu z prvých desiatich striel.
Tri víťazstvá z troch zápasov má na konte aj Oklahoma City, ktorá zdolala Los Angeles Clippers 108:101.
Hlavnou oporou favorita bol Shai Gilgeous-Alexander s 34 bodmi. Thunder však počas zápasu prišli o troch zranených hráčov vrátane hviezdneho Jalena Williamsa.
Neporaziteľná po troch dueloch zostáva aj Minnesota, ktorú k víťazstvu 117:94 nad oslabeným Torontom potiahol Anthony Edwards s 26 bodmi. Hosťujúci Scottie Barnes nepremenil ani jednu z 12 streleckých pokusov.
Nabitý káder Philadelphie nechal odpočívať zdravotne indisponovaného Joela Embiida, ktorý v predchádzajúcom zápase zažiaril triple-double výkonom.
Philadelphia napriek 29 bodom Tyreseho Maxeyho prehrala s Detroitom 93:106. Pistons, ktorí sa budú musieť najmenej 14 dní zaobísť bez zraneného Jalena Durena, viedol Cade Cunningham s 26 bodmi a ôsmimi asistenciami.
Indianu doviedol k víťazstvu 136:109 nad Brooklynom Tyrese Haliburton, ktorý zaznamenal 24 bodov a 10 asistencií.
NBA - výsledky (pondelok, 26. október):
Utah - LA Lakers 123:132
Brooklyn - Indiana 109:136
Minnesota - Toronto 117:94
New York - Orlando 102:111
Oklahoma City - LA Clippers 108:101
Philadelphia - Detroit 93:106
Sacramento - Memphis - 112:123
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia: