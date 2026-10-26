VIDEO: Lakers vyhrali aj tretí zápas, Dončič výrazne zažiaril. Obhajcom titulu sa nedarí

Luka Dončič v drese Lakers
Luka Dončič v drese Lakers (Autor: TASR/AP)
ČTK|26. okt 2026 o 07:54
ShareTweet0

V historických štatistikách sa vyrovnal Jokičovi, Westbrookovi, Lillardovi a Archibaldovi.

Slovinský basketbalista Luka Dončič pomohol tímu Los Angeles Lakers v NBA k víťazstvu 132:123 nad Utahom 52 bodmi, desiatimi asistenciami a ôsmimi doskokmi. Stal sa tak prvým hráčom, ktorý v tejto sezóne prekonal v jednom zápase hranicu 50 bodov.

Aj vďaka nemu Lakers vyhrali aj svoj tretí zápas a zostávajú neporazení. Presným opakom sú obhajcovia titulu z New Yorku, ktorí naposledy nezvládli záverečnú štvrtinu ani celý zápas proti Orlandu a prehrali 102:111. 

Dončič potreboval na dosiahnutie 52 bodov 30 streleckých pokusov z hry, z ktorých premenil 17 vrátane ôsmich trojok.

VIDEO: Výkon Dončiča a jeho 52 bodov

Úspešný bol aj pri trestných hodoch, keď premenil 10 z 11 pokusov. Necelé dve minúty pred koncom zabezpečil Lakers dvoma trojkami za sebou vedenie 127:121. Jazz, ktorí pritom viedli až o 18 bodov, sa z toho už nedokázali spamätať. 

Dončič to dokázal ako druhý hráč

Dončič odohral štvrtý zápas v kariére, v ktorom zaznamenal minimálne 50 bodov a 10 asistencií. V historických štatistikách sa tak vyrovnal Nikolovi Jokičovi, Russellovi Westbrookovi, Damianovi Lillardovi a Natovi Archibaldovi.

Dončič to dokázal ako druhý hráč v histórii po Wiltovi Chamberlainovi v drese druhého tímu. Na čele tejto štatistiky je James Harden s ôsmimi takýmito zápasmi. 

„Ukázali sme veľký charakter aj srdce. Bol to zápas na súperovej palubovke a keď prehrávate o 20 bodov, stáva sa, že to už vzdáte. My sme to však neurobili.

Rozprávali sme sa spolu a tým, ako sme sa dokázali vrátiť do zápasu, sme ukázali svoj potenciál,“ povedal Dončič.

Výrazne mu pomohol Austin Reaves s 29 bodmi, zatiaľ čo Utah ťahal fínsky reprezentant Lauri Markkanen s 28 bodmi. 

Obhajcovia titulu z New Yorku nezvládli ani tretí zápas sezóny, hoci proti Orlandu mali dobre našliapnuté a viedli až o 12 bodov.

Knicks napodobnili Dallas

Záverečnú štvrtinu však Knicks prehrali 27:40 a stali sa prvým úradujúcim majstrom od Dallasu v roku 2011, ktorý vstúpil do sezóny tromi prehrami. Hru Magic v poslednej štvrtine dirigoval Franz Wagner.

Nemecká hviezda ukončila zápas s 23 bodmi, 13 doskokmi a deviatimi asistenciami. Nemusela ho pritom mrzieť ani nevydarená úvodná fáza stretnutia, v ktorej premenila iba jednu z prvých desiatich striel. 

Tri víťazstvá z troch zápasov má na konte aj Oklahoma City, ktorá zdolala Los Angeles Clippers 108:101.

Hlavnou oporou favorita bol Shai Gilgeous-Alexander s 34 bodmi. Thunder však počas zápasu prišli o troch zranených hráčov vrátane hviezdneho Jalena Williamsa. 

Neporaziteľná po troch dueloch zostáva aj Minnesota, ktorú k víťazstvu 117:94 nad oslabeným Torontom potiahol Anthony Edwards s 26 bodmi. Hosťujúci Scottie Barnes nepremenil ani jednu z 12 streleckých pokusov. 

Nabitý káder Philadelphie nechal odpočívať zdravotne indisponovaného Joela Embiida, ktorý v predchádzajúcom zápase zažiaril triple-double výkonom.

Philadelphia napriek 29 bodom Tyreseho Maxeyho prehrala s Detroitom 93:106. Pistons, ktorí sa budú musieť najmenej 14 dní zaobísť bez zraneného Jalena Durena, viedol Cade Cunningham s 26 bodmi a ôsmimi asistenciami. 

Indianu doviedol k víťazstvu 136:109 nad Brooklynom Tyrese Haliburton, ktorý zaznamenal 24 bodov a 10 asistencií.

﻿NBA - výsledky (pondelok, 26. október):

Utah - LA Lakers 123:132

Brooklyn - Indiana 109:136

Minnesota - Toronto 117:94

New York - Orlando 102:111

Oklahoma City - LA Clippers 108:101

Philadelphia - Detroit 93:106

Sacramento - Memphis - 112:123

Tabuľky NBA

Západná konferencia:

Východná konferencia:

Basketbal

Basketbal

    Luka Dončič v drese Lakers
    Luka Dončič v drese Lakers
    VIDEO: Lakers vyhrali aj tretí zápas, Dončič výrazne zažiaril. Obhajcom titulu sa nedarí
    dnes 07:54
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Basketbal»VIDEO: Lakers vyhrali aj tretí zápas, Dončič výrazne zažiaril. Obhajcom titulu sa nedarí