VIDEO: Dončič pokračuje v parádnych výkonoch. LeBron stúpa historickým poradím

Basketbalisti Bostonu si v nočnom zápase zámorskej NBA poradili s Dallasom 131:94. O svojom víťazstve rozhodli už v prvej štvrtine, ktorú vyhrali 42:9, teda o 33 bodov. Ide o najväčší náskok po úvodnej časti hry v klubovej histórii.
Jayson Tatum prispel k víťazstvu 32 bodmi, šiestimi doskokmi a šiestimi asistenciami. Dvojciferný počet bodov malo šesť hráčov Celtics, ktorí zaznamenali šiesty triumf v rade.
Víťaznú sériu natiahli aj hráči San Antonia po výhre nad Utahom 110:102. Do sezóny vstúpili dvoma prehrami, no odvtedy triumfovali vo všetkých dvanástich zápasoch.
Dylan Harper zaznamenal 31 bodov, Victor Wembanyama mal double-double s 26 bodmi a desiatimi doskokmi.
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Dvanáste víťazstvo v ročníku dosiahli aj hráči Los Angeles Lakers, ktorí uspeli na palubovke Phoenixu 131:123. Luka Dončič sa blysol 43 bodmi a pridal deväť asistencií. Pre slovinskú hviezdu išlo už o siedmy zápas v sezóne s aspoň 40 bodmi.
„V štvrtej štvrtine sme trochu poľavili, takže na tom musíme popracovať. Máme na konte osem víťazstiev za sebou, no v tomto sa musíme zlepšiť,“ apeloval podľa agentúry AP Dončič.
Philadelphia zdolala Indianu 131:124 aj vďaka LeBronovi Jamesovi, ktorý zaznamenal 15 bodov a 11 asistencií. V historickom poradí NBA sa tak s 12.092 asistenciami posunul na tretie miesto pred Jasona Kidda.
„Je to dôvod na pokoru. Nepredpokladal som to vo svojej kariére, no znamená to pre mňa veľa. Znamená to, že dokážem posúvať loptu a nájsť spoluhráčov. To, že som spájaný s najväčšími hráčmi histórie tohto športu, je výnimočné,“ povedal 41-ročný James podľa AFP.
Oklahoma City nepripustila v Sacramente štvrtú prehru v sérii, keď zdolala domácich Kings 125:103. K triumfu Thunder pomohol najmä úradujúci dvojnásobný držiteľ ocenenia MVP Shai Gilgeous-Alexander, ktorý si pripísal 37 bodov.
NBA - výsledky:
Philadelphia 76ers - Indiana Pacers 131:124 (29:35, 29:22, 39:30, 34:37)
Najviac bodov: Brown 31, Maxey 27, James 15 (11 asistencií) - Siakam 31, Oubre 16, Q. Jackson 15
Phoenix Suns - Los Angeles Lakers 123:131 (24:33, 30:31, 26:40, 43:27)
Najviac bodov: Gillespie 26, Kennard 18, Booker 17 - Dončič 43, Grimes 22, Sexton 16
Los Angeles Clippers - Charlotte Hornets 113:105 (22:21, 29:31, 33:31, 29:22)
Najviac bodov: Garland 27, Strus 14, I. Jackson a Jones po 13 - White 21, Reid 17, Anderson 16
Utah Jazz - San Antonio Spurs 102:110 (33:31, 22:27, 26:23, 21:29)
Najviac bodov: Bamba 26, Peterson 17, Sensabaugh 14 - Harper 31, Wembanyama 26 (10 doskokov), Castle 20
Boston Celtics - Dallas Mavericks 131:94 (42:9, 25:28, 37:34, 27:23)
Najviac bodov: Tatum 32, White 16, Scheierman 12 - Risacher 18, Flagg 17, Clayton a Marshall po 13
Toronto Raptors - New York Knicks 108:112 pp (17:23, 26:24, 31:20, 21:28 - 13:17)
Najviac bodov: Barnes 30, Shead 19, Quickley 17 - Brunson a Towns (17 doskokov) po 28, Shamet 23
Washington Wizards - Houston Rockets 119:147 (31:36, 23:37, 34:46, 31:28)
Najviac bodov: Sarr 25, Dybantsa 16, Davis a Riley po 14 - Thompson 26, Durant a Easton po 25
Milwaukee Bucks - Atlanta Hawks 106:113 (37:18, 16:37, 27:32, 26:26)
Najviac bodov: Jakučionis 25, Trent 18, Kuzma 14 - Alexander-Walker a McCollum po 20, Okongwu 16 (11 doskokov)
Sacramento Kings - Oklahoma City Thunder 103:125 (24:32, 26:30, 30:32, 23:31)
Najviac bodov: Acuff 26, Monk 14 (10 asistencií), Plowden 13 - Gilgeous-Alexander 37, Mara 16 (13 doskokov), Mitchell 14
Tabuľky NBA
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