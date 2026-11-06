Curry sa po prestávke rozstrieľal. Golden State natiahlo víťaznú sériu

Stephen Curry (30) v zápase proti Miami.
Stephen Curry (30) v zápase proti Miami. (Autor: TASR/San Francisco Chronicle via AP)
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ČTK, TASR|6. nov 2026 o 08:11
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Phoenix zvíťazil nad Orlandom a ukončil sériu štyroch prehier.

Basketbalisti Golden State vyhrali v NBA nad Miami 120:100 a po troch prehrách na začiatku sezóny si pripísali šieste víťazstvo za sebou. Warriors potiahol 29 bodmi Stephen Curry, ktorý 22 z nich zaznamenal v druhom polčase.

Phoenix zvíťazil nad Orlandom 117:104 a ukončil sériu štyroch prehier. Suns pomohol k víťazstvu 30 bodmi Devin Booker. 

Golden State rozhodlo o svojom víťazstve v tretej štvrtine. Miami sa krátko po prestávke ujalo vedenia 61:58, no Warriors odpovedali sériou 18:3, počas ktorej Curry zaznamenal 11 bodov.

Hviezdny rozohrávač sa pritom v prvom polčase strelecky trápil a premenil iba dve z desiatich striel.

Po prestávke však premenil sedem z deviatich pokusov vrátane piatich trojok a zápas zakončil so šiestimi úspešnými trojkovými pokusmi. Yaxel Lendeborg prispel k víťazstvu 17 bodmi, ôsmimi doskokmi a šiestimi asistenciami. 

Curry: Viacerí hráči nás vedia bodovo potiahnuť

„Nachádzame rôzne spôsoby, ako v zápasoch zvíťaziť. Viacerí hráči nás vedia bodovo potiahnuť, ale ako tím vieme, čo máme robiť, aby sme uspeli.

Tentoraz sme si pomohli v obrane a keď v útoku nestrácame lopty, dokážeme bodovať. Miami má dobrú obranu, ale vedeli sme ich zatlačiť a vytvoriť si voľné pozície. Boli sme trpezliví a zlomili sme to nástupom do druhého polčasu,“ povedal pre nba.com Curry.

V drese Miami zaznamenal Davion Mitchell 22 bodov a osem asistencií, Giannis Antetokounmpo pridal 20 bodov a 14 doskokov.

Grécky basketbalista pritom už v prvom polčase nastrieľal 16 bodov, po prestávke ho však obrana Warriors na čele s Draymondom Greenom udržala na iba štyroch bodoch.

Bam Adebayo si pripísal 18 bodov a 10 doskokov. Proti svojmu bývalému tímu nastúpil aj Klay Thompson, ktorý zaznamenal 11 bodov. 

VIDEO: Výkon Devina Bookera

Phoenix mal zápas väčšinu času pod kontrolou a rozhodujúci náskok si vypracoval v tretej štvrtine.

Booker s Dillonom Brooksom v jej polovici premenili krátko po sebe dve trojky a zvýšili vedenie domácich na 78:60.

Sezóna je, samozrejme, ešte len na začiatku

„Mám pocit, že sme zatiaľ prehrali všetkými možnými spôsobmi - od vysokých prehier, cez stratu skorého vedenia, až po problémy v závere zápasov.

Dnešný večer bol však zatiaľ najbližšie k tomu, aby sme odohrali celých 48 minút v plnom nasadení. Je to niečo, na čom môžeme stavať, niečo, z čoho sa môžeme poučiť a sezóna je, samozrejme, ešte len na začiatku,“ vyhlásil Booker.

Suns následne odskočili až na rozdiel 30 bodov a do záverečnej štvrtiny vstupovali s náskokom 23 bodov.

Phoenix sa mohol oprieť aj o úspešnú streľbu spoza trojkového oblúka, keď premenil polovicu svojich trojkových pokusov. 

Orlando sa v závere pokúsilo znížiť stratu, na obrat však nemalo dostatok síl. Najlepším strelcom hostí bol Wendell Carter Jr. s 27 bodmi a 13 doskokmi.

Franz Wagner zaznamenal 15 bodov a rovnaký počet asistencií, Tristan da Silva pridal 18 bodov. Magic doplatili aj na 25 stratených lôpt, z ktorých Phoenix vyťažil 36 bodov.

Výsledky NBA:

Phoenix Suns - Orlando Magic 117:104 (33:26, 30:25, 33:22, 21:31)

Najviac bodov: Booker 30, Brooks 24, Bridges 18 (13 doskokov) - Carter 27 (13 doskokov), da Silva 18, Bane 15, Wagner 15 a 15 asistencií

Golden State Warriors - Miami Heat 120:100 (26:29, 27:24, 38:23, 29:24)

Najviac bodov: Curry 29, Lendeborg 17, Niang 13 - Mitchell 22, Antetokounmpo 20 (14 doskokov), Adebayo 18 (10 doskokov)

Tabuľky NBA

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Východná konferencia:

Basketbal

Basketbal

    Stephen Curry (30) v zápase proti Miami.
    Stephen Curry (30) v zápase proti Miami.
    Curry sa po prestávke rozstrieľal. Golden State natiahlo víťaznú sériu
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