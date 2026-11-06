Curry sa po prestávke rozstrieľal. Golden State natiahlo víťaznú sériu

Basketbalisti Golden State vyhrali v NBA nad Miami 120:100 a po troch prehrách na začiatku sezóny si pripísali šieste víťazstvo za sebou. Warriors potiahol 29 bodmi Stephen Curry, ktorý 22 z nich zaznamenal v druhom polčase.
Phoenix zvíťazil nad Orlandom 117:104 a ukončil sériu štyroch prehier. Suns pomohol k víťazstvu 30 bodmi Devin Booker.
Golden State rozhodlo o svojom víťazstve v tretej štvrtine. Miami sa krátko po prestávke ujalo vedenia 61:58, no Warriors odpovedali sériou 18:3, počas ktorej Curry zaznamenal 11 bodov.
Hviezdny rozohrávač sa pritom v prvom polčase strelecky trápil a premenil iba dve z desiatich striel.
Po prestávke však premenil sedem z deviatich pokusov vrátane piatich trojok a zápas zakončil so šiestimi úspešnými trojkovými pokusmi. Yaxel Lendeborg prispel k víťazstvu 17 bodmi, ôsmimi doskokmi a šiestimi asistenciami.
Curry: Viacerí hráči nás vedia bodovo potiahnuť
„Nachádzame rôzne spôsoby, ako v zápasoch zvíťaziť. Viacerí hráči nás vedia bodovo potiahnuť, ale ako tím vieme, čo máme robiť, aby sme uspeli.
Tentoraz sme si pomohli v obrane a keď v útoku nestrácame lopty, dokážeme bodovať. Miami má dobrú obranu, ale vedeli sme ich zatlačiť a vytvoriť si voľné pozície. Boli sme trpezliví a zlomili sme to nástupom do druhého polčasu,“ povedal pre nba.com Curry.
V drese Miami zaznamenal Davion Mitchell 22 bodov a osem asistencií, Giannis Antetokounmpo pridal 20 bodov a 14 doskokov.
Grécky basketbalista pritom už v prvom polčase nastrieľal 16 bodov, po prestávke ho však obrana Warriors na čele s Draymondom Greenom udržala na iba štyroch bodoch.
Bam Adebayo si pripísal 18 bodov a 10 doskokov. Proti svojmu bývalému tímu nastúpil aj Klay Thompson, ktorý zaznamenal 11 bodov.
VIDEO: Výkon Devina Bookera
Phoenix mal zápas väčšinu času pod kontrolou a rozhodujúci náskok si vypracoval v tretej štvrtine.
Booker s Dillonom Brooksom v jej polovici premenili krátko po sebe dve trojky a zvýšili vedenie domácich na 78:60.
Sezóna je, samozrejme, ešte len na začiatku
„Mám pocit, že sme zatiaľ prehrali všetkými možnými spôsobmi - od vysokých prehier, cez stratu skorého vedenia, až po problémy v závere zápasov.
Dnešný večer bol však zatiaľ najbližšie k tomu, aby sme odohrali celých 48 minút v plnom nasadení. Je to niečo, na čom môžeme stavať, niečo, z čoho sa môžeme poučiť a sezóna je, samozrejme, ešte len na začiatku,“ vyhlásil Booker.
Suns následne odskočili až na rozdiel 30 bodov a do záverečnej štvrtiny vstupovali s náskokom 23 bodov.
Phoenix sa mohol oprieť aj o úspešnú streľbu spoza trojkového oblúka, keď premenil polovicu svojich trojkových pokusov.
Orlando sa v závere pokúsilo znížiť stratu, na obrat však nemalo dostatok síl. Najlepším strelcom hostí bol Wendell Carter Jr. s 27 bodmi a 13 doskokmi.
Franz Wagner zaznamenal 15 bodov a rovnaký počet asistencií, Tristan da Silva pridal 18 bodov. Magic doplatili aj na 25 stratených lôpt, z ktorých Phoenix vyťažil 36 bodov.
Výsledky NBA:
Phoenix Suns - Orlando Magic 117:104 (33:26, 30:25, 33:22, 21:31)
Najviac bodov: Booker 30, Brooks 24, Bridges 18 (13 doskokov) - Carter 27 (13 doskokov), da Silva 18, Bane 15, Wagner 15 a 15 asistencií
Golden State Warriors - Miami Heat 120:100 (26:29, 27:24, 38:23, 29:24)
Najviac bodov: Curry 29, Lendeborg 17, Niang 13 - Mitchell 22, Antetokounmpo 20 (14 doskokov), Adebayo 18 (10 doskokov)
Tabuľky NBA
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