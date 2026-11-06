Najväčší šláger v rukách Piešťan. V repríže finále utrpel Ružomberok prvú prehru

Basketbalistky MBK Ružomberok utrpeli prvú prehru v tomto ročníku Tipos extraligy.
V piatkovom šlágri 8. kola prehrali na palubovke Piešťanských Čajok 53:57.
Keishana Washingtonová prispela k triumfu domácich 16 bodmi. ŠBK Šamorín zvíťazil nad CBK Košice 61:55.
Tipos extraliga žien - 8. kolo
Piešťanské Čajky – MBK Ružomberok 57:53 (25:28)
Najviac bodov: Washingtonová 16, Szmereková 9, Užovičová a Briggsová po 7 - Andělová 15, Jackovecová 11, Smithová 10
ŠBK Šamorín – CBK Košice 61:55 (37:26)
Najviac bodov: Pančuková 15, Slamová 13, Hrymaliuková 11 - Kašperanová 18, Staníková 12, Roslocká 11