Najväčší šláger v rukách Piešťan. V repríže finále utrpel Ružomberok prvú prehru

Hráčka Piešťan Katherine Briggsová a hráčka Ružomberka Zoesha Smithová počas zápasu 8. kola Tipos extraligy.
Hráčka Piešťan Katherine Briggsová a hráčka Ružomberka Zoesha Smithová počas zápasu 8. kola Tipos extraligy. (Autor: TASR)
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TASR|6. nov 2026 o 20:19
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Keishana Washingtonová prispela k triumfu domácich 16 bodmi.

Basketbalistky MBK Ružomberok utrpeli prvú prehru v tomto ročníku Tipos extraligy.

V piatkovom šlágri 8. kola prehrali na palubovke Piešťanských Čajok 53:57.

Keishana Washingtonová prispela k triumfu domácich 16 bodmi. ŠBK Šamorín zvíťazil nad CBK Košice 61:55.

Tipos extraliga žien - 8. kolo

Piešťanské Čajky – MBK Ružomberok 57:53 (25:28)

Najviac bodov: Washingtonová 16, Szmereková 9, Užovičová a Briggsová po 7 - Andělová 15, Jackovecová 11, Smithová 10

ŠBK Šamorín – CBK Košice 61:55 (37:26)

Najviac bodov: Pančuková 15, Slamová 13, Hrymaliuková 11 - Kašperanová 18, Staníková 12, Roslocká 11

Tabuľka Tipos Extraligy žien

Basketbal

Basketbal

    Hráčka Piešťan Katherine Briggsová a hráčka Ružomberka Zoesha Smithová počas zápasu 8. kola Tipos extraligy.
    Hráčka Piešťan Katherine Briggsová a hráčka Ružomberka Zoesha Smithová počas zápasu 8. kola Tipos extraligy.
    Najväčší šláger v rukách Piešťan. V repríže finále utrpel Ružomberok prvú prehru
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