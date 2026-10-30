VIDEO: V Portlande zažiaril tínedžer. Domáca hviezda nedohrala zápas pre zranenie

Ja Morant.
Ja Morant. (Autor: TASR/AP)
ČTK, TASR|30. okt 2026 o 08:55
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Basketbalisti Atlanty ukončili sériu troch prehier.

Víťaznú sériu basketbalistov Portlandu ukončil v NBA Memphis. Tím Trail Blazers prehral na domácej palubovke 103:124. Čech Vít Krejčí odohral necelých osem minút a zaznamenal dva body.

Memphis naopak zostal neporazený aj po piatom zápase, k čomu výrazne prispel 19-ročný Cameron Boozer, ktorý dosiahol prvý triple-double vo svojej kariére. 

Memphis rozhodol o víťazstve v Portlande v druhom polčase. Po dvoch štvrtinách bol stav nerozhodný 58:58.

Boozer potiahol Grizzlies s 18 bodmi, 12 doskokmi a 12 asistenciami a a stal sa druhým najmladším hráčom v histórii profiligy s triple-double.

VIDEO: Boozer a jeho výkon

Ďalších sedem hráčov hostí zaznamenalo dvojciferný počet bodov, z toho traja nastúpili z lavičky.

Najlepším strelcom Portlandu bol Deni Avdija s 24 bodmi, ku ktorým pridal deväť doskokov a sedem asistencií.

Krejčí premenil oba trestné hody, z diaľky sa pokúsil skórovať dvakrát, no ani raz neuspel. 

Portland dohrával zápas bez Ja Moranta. Hviezdny rozohrávač si v poslednej štvrtine poranil stehenný sval.

„Pocítil pichnutie. Uvidíme, ako dopadnú vyšetrenia,“ povedal tréner Micah Nori. Pre Moranta išlo o prvý zápas proti bývalému klubu.

V Memphise pôsobil pred letným odchodom sedem rokov. Pred odstúpením zo zápasu stihol zaznamenať 14 bodov. 

Portland našiel premožiteľa vo svojom štvrtom zápase sezóny a v tabuľke Západnej konferencie mu patrí piate miesto. Memphis je druhý za Houstonom. Oba tímy majú bilanciu 5:0. 

Basketbalisti Atlanty nastúpili v sezóne už na šiesty zápas a po víťazstve 114:111 nad Clevelandom ukončili sériu troch prehier.

Lídrom Hawks bol Onyeka Okongwu, ktorý k svojmu sezónnemu maximu 29 bodov pridal aj 12 doskokov.

Clevelandu nepomohlo ani 24 bodov Jamesa Hardena a 22 bodov Donovana Mitchella. Ten 20,6 sekundy pred koncom znížil náskok súpera na jediný bod, Nickeil Alexander-Walker však dvoma premenenými trestnými hodmi opäť zabezpečil domácej Atlante trojbodový náskok. 

V súboji dvoch tímov, ktoré stále čakali na prvé víťazstvo v sezóne, bolo úspešnejšie New Orleans. Sacramento zdolalo 132:120.

Jeremiah Fears zaznamenal 22 bodov, osem doskokov a osobný rekord v podobe 13 asistencií.

V drese Kings zažiaril nováčik Darius Acuff, ktorý si pripísal 34 bodov a 14 asistencií.

﻿NBA - výsledky (piatok, 30. október):

Atlanta Hawks - Cleveland Cavaliers 114:111 (16:28, 30:16, 43:38, 25:29)

Najviac bodov: Okongwu 29 (12 doskokov), Alexander-Walker 25, A. Wiggins 20 - Harden 24, D. Mitchell 22, Merrill 16

New Orleans Pelicans - Sacramento Kings 132:120 (24:30, 39:31, 39:27, 30:32)

Najviac bodov: Fears 22 (13 asistencií), Williamson 22, Murphy III 18 - Acuff Jr. 34 (14 asistencií), Hunter a Achiuwa po 24

Portland Trail Blazers - Memphis Grizzlies 103:124 (25:25, 33:33, 25:33, 20:33)

Najviac bodov: Avdija 24, Morant 14, Camara 13 - Boozer 18 (12 doskokov a 12 asistencií), Stewart 18, Coward 17

Tabuľky NBA

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    Ja Morant.
    Ja Morant.
    VIDEO: V Portlande zažiaril tínedžer. Domáca hviezda nedohrala zápas pre zranenie
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