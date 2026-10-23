VIDEO: LeBronovi sa vydarila aj domáca premiéra. Philadelphia predviedla veľký obrat

Basketbalisti Philadelphie zmazali 29-bodové manko a v noci na piatok prekvapivo zdolali v zámorskej NBA hráčov Clevelandu 114:106.
Bol to prvý zápas hviezdneho LeBrona Jamesa na domácej palubovke 76ers od príchodu do klubu a zaznamenal v ňom 17 bodov a 10 doskokov.
Jeho spoluhráč Tyrese Maxey mal na konte 32 bodov.
VIDEO: Zostrih akcii LeBrona pri debute za Philadelphiu
Nepriaznivý stav museli zachraňovať aj hráči Oklahomy, ktorí po prvom polčase prehrávali s Denverom o štyri body. Napokon sa City Thunder radovali z víťazstva nad Nuggets 96:84.
Najvýraznejší bodový zápis mal domáci Jalen Williams s 21 bodmi, hviezdny Shai Gilgeous-Alexander mu sekundoval so 17 bodmi.
Výrazný podiel mal na triumfe Oklahomy aj Chet Holmgren, ktorý okrem 12 bodov pridal aj 17 doskokov.
NBA - výsledky (piatok, 23. október):
Philadelphia 76ers - Cleveland Cavaliers 114:106
Oklahoma City Thunder - Denver Nuggets 96:84
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