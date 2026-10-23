VIDEO: LeBronovi sa vydarila aj domáca premiéra. Philadelphia predviedla veľký obrat

LeBron James Tyrese Maxey
LeBron James Tyrese Maxey (Autor: TASR/AP)
TASR|23. okt 2026 o 08:06
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James zaznamenal double double.

Basketbalisti Philadelphie zmazali 29-bodové manko a v noci na piatok prekvapivo zdolali v zámorskej NBA hráčov Clevelandu 114:106.

Bol to prvý zápas hviezdneho LeBrona Jamesa na domácej palubovke 76ers od príchodu do klubu a zaznamenal v ňom 17 bodov a 10 doskokov.

Jeho spoluhráč Tyrese Maxey mal na konte 32 bodov.

VIDEO: Zostrih akcii LeBrona pri debute za Philadelphiu

Nepriaznivý stav museli zachraňovať aj hráči Oklahomy, ktorí po prvom polčase prehrávali s Denverom o štyri body. Napokon sa City Thunder radovali z víťazstva nad Nuggets 96:84.

Najvýraznejší bodový zápis mal domáci Jalen Williams s 21 bodmi, hviezdny Shai Gilgeous-Alexander mu sekundoval so 17 bodmi.

Výrazný podiel mal na triumfe Oklahomy aj Chet Holmgren, ktorý okrem 12 bodov pridal aj 17 doskokov.

﻿NBA - výsledky (piatok, 23. október):

Philadelphia 76ers - Cleveland Cavaliers 114:106

Oklahoma City Thunder - Denver Nuggets 96:84

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    LeBron James Tyrese Maxey
    LeBron James Tyrese Maxey
    VIDEO: LeBronovi sa vydarila aj domáca premiéra. Philadelphia predviedla veľký obrat
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