Basketbalisti San Antonio Spurs zvíťazili v nočnom zápase zámorskej NBA nad Los Angeles Clippers 124:112 a s trinástimi výhrami sa dotiahli na čele celej súťaže na LA Lakers a Philadelphiu 76ers.
VIDEO: Výkon Wembanyamu
Domácich potiahol hviezdny Victor Wembanyama, ktorý zaznamenal 32 bodov a jedenásť doskokov.
NBA - piatok, 20. november
Memphis Grizzlies - Golden State Warriors 126:98
Milwaukee Bucks - Portland Trail Blazers 114:124
Minnesota Timberwolves - New York Knicks 99:102
San Antonio Spurs - Los Angeles Clippers 124:112
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia: