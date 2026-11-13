VIDEO: Historická šou hviezdy Detroitu. Cunningham explodoval 52 bodmi

Basketbalisti Detroitu zvíťazili v NBA na ihrisku Washingtonu 144:140 po druhom predĺžení predovšetkým vďaka výkonu Cadea Cunninghama.
Hviezdny rozohrávač nazbieral 52 bodov a 11 asistencií, pričom nestratil ani jednu loptu.
Pistons si vylepšili bilanciu na 8-3 a sú tretí vo Východnej konferencii za Philadelphiou, ktorá zdolala Toronto po obrate 123:112 aj zásluhou 27 bodov Tyresa Maxeyho.
Cunningham premenil 16 z 25 striel a 17 z 18 trestných hodov a stal sa prvým hráčom od roku 1977, keď sa v NBA začali počítať straty, s najmenej 50 bodmi, 10 asistenciami a žiadnou stratenou loptou.
Zároveň nastrieľal najviac bodov Detroitu od roku 2001, keď sa 57 bodmi blysol Jerry Stackhouse.
VIDEO: Zostrih akcii Cunninghama
Double double s najmenej 50 bodmi a žiadnou stratou predviedol ako piaty hráč v histórii. Pred ním to dokázali dvakrát Michael Jordan a tiež Moses Malone, Carmelo Anthony a Janis Adetokunbo.
"Jednoznačne najlepší zápas, aký som kedy odohral," radoval sa 25-ročný rozohrávač Detroitu, ktorý odohral 48 minút.
"Ťahal nás hlavne vo štvrtej časti a v nastavenom čase. Robil to, čo vie, a je zrejmé, že iba jeden hráč ho jednoducho brániť nemôže, "vysekol Cunninghamovi poklonu spoluhráč Ausar Thompson, ktorý si pripísal triple double za 17 bodov, 11 doskokov i asistencií.
Cunningham dal kľúčový kôš v druhom predĺžení, ktorým zvýšil na 142:138. Prvé predĺženie vybojoval pre Wizards trojkou s klaksónom Trae Young a druhou strelou zo strednej vzdialenosti nováčik A.J. Dybantsa. Detroit ale napokon potvrdil úlohu favorita.
Washington viedol Young s 37 bodmi a 14 asistenciami, po 30 bodoch pridali Alex Sarr a Anthony Davis, ktorý k nim doskočil tiež 15 gólov. Traja tridsaťbodoví strelci mali Wizards naposledy v roku 1969.
Philadelphia bez LeBrona Jamesa, ktorého trápi boľavý chrbát, porazila Toronto, aj keď prehrávala o 17 bodov. Okrem Maxeyho prispel k víťazstvu 20 bodmi Joel Embiid a 18 bodmi Jaylen Brown.
Hostia povolili Sixers streľbu s úspešnosťou vyše 52 percent a nestačilo im ani 31 bodov a 14 doskokov R.J. Barretta alebo 26 bodov Immanuela Quickleyho.
Devin Booker pomohol 30 bodmi k víťazstvu Phoenixu nad Charlotte 101:96. Prvé stretnutie proti svojmu bývalému celku odohral Miles Bridges, ktorý sa podieľal na výhre 11 bodmi. Po zlom začiatku sezóny zvíťazili Suns štvrtýkrát z posledných piatich zápasov.
Za Hornets, ktorým schádzali niektoré opory, dal 21 bodov Ako White. Hoci Phoenix viedol až o 17 bodov, výhru si zabezpečil až poslednou časťou, do ktorej vstupoval za stavu 72:76, ale vyhral ju 29:20.
Minnesota si proti Dallasu vybudovala náskok až 44 bodov a napokon tiež vyhrala jednoznačne 133: 94. Bones Hyland zaznamenal 24 bodov za 22 minút, LaMelo Ball pridal 22 bodov a deväť asistencií. Lídrom Dallasu bol Zaccharie Risacher s 22 bodmi, Cooper Flagg dal len 12 bodov.
NBA - výsledky:
Philadelphia 76ers - Toronto Raptors 123:112 (24:33, 36:27, 36:27, 27:25)
najviac bodov: Maxey 27, Embiid 20, Brown 18 - Barrett 31 (14 doskokov), Quickley 26, Murray-Boyles 14
Washington Wizards - Detroit Pistons 140:144 p2p (32:33, 29:31, 29:30, 31:27 - 11:11, 8:12)
najviac bodov: Young 37 (14 asistencií), Davis (15 doskokov) a Sarr po 30 - Cunningham 52 (11 asistencií), Jenkins 21, Thompson 17 (11 doskokov a 11 asistencií)
Minnesota Timberwolves - Dallas Mavericks 133:94 (34:26, 33:26, 36:17, 30:25)
najviac bodov: Hyland 24, Ball 22, Dosunmu 18 - Risacher 22, Marshall 13, Flagg 12
Phoenix Suns - Charlotte Hornets 101:96 (28:22, 27:28, 17:26, 29:20)
najviac bodov: Booker 30, Brooks 15, Gillespie 13 - White 21, Reid 16, Allen 14
Tabuľky NBA
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