VIDEO: Curry prekonal Jamesov rekord, Knicks uspeli v repríze finále Východnej konferencie

Basketbalisti Golden State zvíťazili v NBA nad Orlandom 126:119 po predĺžení a po úvodných troch prehrách si pripísali siedme víťazstvo za sebou.
Stephen Curry k nemu prispel 41 bodmi a prekonal rekord LeBrona Jamesa v počte zápasov so 40 a viac bodmi po dovŕšení 35 rokov.
Ešte o jedno víťazstvo dlhšiu sériu má San Antonio, ktoré zdolalo domáci Portland, hrajúci bez zraneného Čech Víta Krejčího, 125:103.
Obhajcovia titulu z New Yorku vyhrali v Clevelande 109:97 vďaka 31 bodom Jalena Brunsona. Atlanta po obrate zo sedemnásťbodového manka zdolala doma Brooklyn 124:121.
Curry odohral po dovŕšení 35 rokov už 16. zápas, v ktorom dosiahol aspoň 40 bodov. Na čele štatistík sa tak odpútal od Jamesa. Tretí Michael Jordan má na konte 12 takýchto stretnutí.
VIDEO: Výkon Curryho
Tridsaťosemročný rozohrávač pridal aj šesť doskokov a šesť asistencií a stal sa siedmym hráčom v histórii NBA, ktorý dosiahol hranicu 26 000 bodov, 5 000 doskokov a 6 000 asistencií.
Curry rozhodol trojbodovou akciou
Warriors stratili polčasový náskok 16 bodov a Orlando dokázalo skóre otočiť. Curry poslal domácich 25 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času do vedenia, Jamal Cain však dve sekundy pred záverečnou sirénou vyrovnal a vynútil si predĺženie.
V ňom Curry rozhodol trojbodovou akciou 98 sekúnd pred koncom a následne pridal ďalší kôš. Nováčik Yaxel Lendeborg prispel k víťazstvu 23 bodmi a ôsmimi doskokmi.
Za Orlando zaznamenal Franz Wagner 30 bodov a 11 asistencií. Newyorskí obhajcovia titulu zvládli reprízu májového finále Východnej konferencie.
Brunson v druhej štvrtine zaznamenal 18 bodov Knicks v rade a pomohol hosťom prevziať vedenie.
Podporil ho Karl-Anthony Towns s 29 bodmi. Za Cleveland dosiahol Donovan Mitchell sezónne maximum 37 bodov, z toho 21 v záverečnej štvrtine.
Atlanta si pripísala štvrté víťazstvo v rade. Hawks sa prvýkrát v zápase dostali do vedenia až 86 sekúnd pred koncom po dvoch premenených trestných hodoch Nickeila Alexandera-Walkera.
Do zostavy domácich sa po trojzápasovej absencii spôsobenej zranením členka vrátil Jalen Johnson a s 30 bodmi bol najlepším strelcom stretnutia.
V drese Nets zaznamenal Day'Ron Sharpe prvý triple-double v kariére, keď dosiahol 12 bodov, 13 asistencií a 10 doskokov.
Wembanyama prispel 29 bodmi
K posunu San Antonia na čelo Západnej konferencie prispel Victor Wembanyama 29 bodmi a siedmimi doskokmi. Krejčí chýba v zostave Trail Blazers pre zlomeninu členka.
Oklahoma City deklasovala Washington 114:75. Jej súper zaznamenal sezónne ligové minimum v počte dosiahnutých bodov.
Shai Gilgeous-Alexander nastrieľal vo víťaznom tíme 30 bodov počas troch štvrtín. Denver zdolal Indianu 114:102 v zápase hranom v Mexiku.
Nikola Jokič bol lídrom Nuggets s 19 bodmi, 13 doskokmi a ôsmimi asistenciami.
Phoenix zdolal Houston 102:99 vďaka 24 bodom Devina Bookera, ktorý siedmimi bodmi v rade rozhodol záverečnú štvrtinu. Suns prvýkrát v sezóne vyhrali dva zápasy za sebou.
Výsledky NBA:
Indiana - Denver 102:114
Atlanta - Brooklyn 124:121
Cleveland - New York 97:109
Oklahoma City - Washington 114:75
Golden State - Orlando 126:119 pp
Phoenix - Houston 102:99
Portland - San Antonio 103:125
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia: