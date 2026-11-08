VIDEO: Curry prekonal Jamesov rekord, Knicks uspeli v repríze finále Východnej konferencie

Stephen Curry (30) v drese Golden State Warriors.
Stephen Curry (30) v drese Golden State Warriors. (Autor: TASR/San Francisco Chronicle via AP)
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ČTK|8. nov 2026 o 09:21
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Golden State si pripísali siedme víťazstvo za sebou.

Basketbalisti Golden State zvíťazili v NBA nad Orlandom 126:119 po predĺžení a po úvodných troch prehrách si pripísali siedme víťazstvo za sebou.

Stephen Curry k nemu prispel 41 bodmi a prekonal rekord LeBrona Jamesa v počte zápasov so 40 a viac bodmi po dovŕšení 35 rokov.

Ešte o jedno víťazstvo dlhšiu sériu má San Antonio, ktoré zdolalo domáci Portland, hrajúci bez zraneného Čech Víta Krejčího, 125:103.

Obhajcovia titulu z New Yorku vyhrali v Clevelande 109:97 vďaka 31 bodom Jalena Brunsona. Atlanta po obrate zo sedemnásťbodového manka zdolala doma Brooklyn 124:121. 

Curry odohral po dovŕšení 35 rokov už 16. zápas, v ktorom dosiahol aspoň 40 bodov. Na čele štatistík sa tak odpútal od Jamesa. Tretí Michael Jordan má na konte 12 takýchto stretnutí.

VIDEO: Výkon Curryho

Tridsaťosemročný rozohrávač pridal aj šesť doskokov a šesť asistencií a stal sa siedmym hráčom v histórii NBA, ktorý dosiahol hranicu 26 000 bodov, 5 000 doskokov a 6 000 asistencií. 

Curry rozhodol trojbodovou akciou

Warriors stratili polčasový náskok 16 bodov a Orlando dokázalo skóre otočiť. Curry poslal domácich 25 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času do vedenia, Jamal Cain však dve sekundy pred záverečnou sirénou vyrovnal a vynútil si predĺženie.

V ňom Curry rozhodol trojbodovou akciou 98 sekúnd pred koncom a následne pridal ďalší kôš. Nováčik Yaxel Lendeborg prispel k víťazstvu 23 bodmi a ôsmimi doskokmi.

Za Orlando zaznamenal Franz Wagner 30 bodov a 11 asistencií. Newyorskí obhajcovia titulu zvládli reprízu májového finále Východnej konferencie.

Brunson v druhej štvrtine zaznamenal 18 bodov Knicks v rade a pomohol hosťom prevziať vedenie.

Podporil ho Karl-Anthony Towns s 29 bodmi. Za Cleveland dosiahol Donovan Mitchell sezónne maximum 37 bodov, z toho 21 v záverečnej štvrtine. 

Atlanta si pripísala štvrté víťazstvo v rade. Hawks sa prvýkrát v zápase dostali do vedenia až 86 sekúnd pred koncom po dvoch premenených trestných hodoch Nickeila Alexandera-Walkera.

Do zostavy domácich sa po trojzápasovej absencii spôsobenej zranením členka vrátil Jalen Johnson a s 30 bodmi bol najlepším strelcom stretnutia.

V drese Nets zaznamenal Day'Ron Sharpe prvý triple-double v kariére, keď dosiahol 12 bodov, 13 asistencií a 10 doskokov. 

Wembanyama prispel 29 bodmi

K posunu San Antonia na čelo Západnej konferencie prispel Victor Wembanyama 29 bodmi a siedmimi doskokmi. Krejčí chýba v zostave Trail Blazers pre zlomeninu členka. 

Oklahoma City deklasovala Washington 114:75. Jej súper zaznamenal sezónne ligové minimum v počte dosiahnutých bodov.

Shai Gilgeous-Alexander nastrieľal vo víťaznom tíme 30 bodov počas troch štvrtín. Denver zdolal Indianu 114:102 v zápase hranom v Mexiku.

Nikola Jokič bol lídrom Nuggets s 19 bodmi, 13 doskokmi a ôsmimi asistenciami.

Phoenix zdolal Houston 102:99 vďaka 24 bodom Devina Bookera, ktorý siedmimi bodmi v rade rozhodol záverečnú štvrtinu. Suns prvýkrát v sezóne vyhrali dva zápasy za sebou.

Výsledky NBA:

Indiana - Denver 102:114

Atlanta - Brooklyn 124:121

Cleveland - New York 97:109

Oklahoma City - Washington 114:75

Golden State - Orlando 126:119 pp

Phoenix - Houston 102:99

Portland - San Antonio 103:125

Tabuľky NBA

Západná konferencia:

Východná konferencia:

Basketbal

Basketbal

    Stephen Curry (30) v drese Golden State Warriors.
    Stephen Curry (30) v drese Golden State Warriors.
    VIDEO: Curry prekonal Jamesov rekord, Knicks uspeli v repríze finále Východnej konferencie
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