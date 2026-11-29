Basketbalisti Milwaukee zvíťazili v noci na nedeľu v zámorskej NBA nad Oklahomou City 119:111.
Ústrednou postavou Bucks bol Kel’el Ware, ktorý si s 30 bodmi vytvoril kariérne maximum. Ryan Rollins pridal 28 bodov.
Hráči Chicaga Bulls zdolali na domácej palubovke Indianu Pacers 108:107 a dosiahli tretí triumf za sebou. Matas Buzelis k nemu prispel 22 bodmi, rozhodujúci kôš zaznamenal necelú minútu pred koncom.
NBA - nedeľa, 29. november:
Washington - Orlando 91:116
Charlotte - Brooklyn 116:118
Chicago - Indiana 108:107
Milwaukee - Oklahoma City 119:111
Houston - Philadelphia 131:93
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia: