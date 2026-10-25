VIDEO: 42 bodov Murrayho a triple double Jokiča. Denver predviedol veľký obrat

Basketbalisti Denveru otočili stretnutie NBA s New Orleans zo straty 23 bodov a zvíťazili 141:135 po predĺžení.
Nikola Jokič zaznamenal 35 bodov, 15 doskokov a desať asistencií, Jamal Murray sa blysol 42 bodmi. Devin Booker pomohol Phoenixu 43 bodmi k výhre 131:122 nad Golden State, ktoré prehralo aj tretí zápas sezóny.
Philadelphia zostala stopercentná vďaka výhre 127:116 nad Milwaukee, pri ktorej Joel Embiid predviedol triple double. Tretiu výhru má tiež Houston, Atlantu zdolal 121:114.
Denver prehrával v polčase 57:73 a po tretej štvrtine strácal 19 bodov. Domáci sa však v záverečnej časti zlepšili v obrane a dovolili súperovi len 18 bodov.
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Murray najprv pomohol zmazať náskok Pelicans a 16 sekúnd pred koncom základnej hracej doby dvoma premenenými trestnými hody po faule pri strele za tri body vyrovnal na 126: 126.
V predĺžení potom Jokič ôsmimi bodmi pomohol rozhodnúť a nováčik Trevon Brazile pridal dôležitú trojku. Jokič dosiahol na 199. triple double v základnej časti NBA a v historickom poradí mu patrí druhé miesto za Russellom Westbrookom (209).
Suns skvelý výkon Bookera na výhru nestačil
Líder Phoenixu Booker premenil 17 z 25 pokusov a pridal sedem doskokov aj asistencií. Suns po nepodarenom začiatku, keď premenili len jednu z prvých 12 trojok, viedli v polčase 57:54.
Booker potom v tretej štvrtine zaznamenal 17 bodov a Phoenix si pred záverečnou časťou vypracoval desaťbodový náskok. Po trojke Luka Kennarda šesť minút pred koncom viedli domáci už 117: 102.
Golden State, ktoré nastúpilo bez viacerých opôr vrátane Stephena Curryho, prehralo prvé tri zápasy sezóny prvýkrát za 19 rokov. Najlepším strelcom Warriors bol nováčik Yaxel Lendeborg s 26 bodmi.
Philadelphia uspela aj bez LeBrona Jamesa, ktorý odpočíval pre ťažkosti so chrbtom. Embiid nazbieral 28 bodov, 11 doskokov a desať asistencií, Jaylen Brown pridal 27 bodov a Tyresa Maxey 26.
Milwaukee sa v závere pokúsilo náskok súpera stiahnuť, no Brownova trojka zvýšila vedenie Sixers na 120:114 a zároveň pomohla kamerunskému pivotovi skompletizovať triple double.
Philadelphia tak nadviazala na štvrtkový obrat proti Clevelandu, ktorý porazila napriek strate 29 bodov. Bucks naopak prehrali aj tretíkrát.
Houstonu s Durantom sa darí
Houston si v Atlante vybudoval až dvadsaťbodový náskok, domáci však v závere dokázali znížiť rozdiel na päť bodov.
Kevin Durant potom 18,9 sekundy pred koncom premenil dva trestné hody a pomohol Rockets udržať víťazstvo 121:114, vďaka ktorému začali sezónu tromi výhrami prvýkrát od ročníka 2017/18.
Durant dal 22 bodov, za Atlantu zaznamenal Jalen Johnson 26 bodov a 16 asistencií.
Victor Wembanyama 23 bodmi, siedmimi doskokmi a štyrmi blokmi pomohol San Antoniu k prvej výhre v ročníku 122:106 nad oslabeným Dallasom.
Charlotte sa po piatkovej porážke o 47 bodov spamätalo víťazstvom 115:110 nad Miami, ku ktorému Brandon Miller prispel 34 bodmi.
Washington vyhral 124:120 nad Chicagom, ktorému nepomohlo ani 30 bodov a 14 doskokov nováčika Caleba Wilsona.
NBA - výsledky (nedeľa, 25. október):
Charlotte Hornets - Miami Heat 115:110 (31:31, 35:27, 30:17, 19:35)
Najviac bodov: Miller 34, Schröder 25, Reid 23 - Davion Mitchell 22 (10 asistencií), Adebayo 20, Larsson 15
Cleveland Cavaliers - Brooklyn Nets 125:121 (35:30, 33:24, 28:26, 29:41)
Najviac bodov: Donovan Mitchell 22, Allen 21, Mobley 20 (10 doskokov) - Porter 28, Randle 23, Ďomin 22
Philadelphia 76ers - Milwaukee Bucks 127:116 (34:25, 30:35, 33:27, 30:29)
Najviac bodov: Embiid 28 (11 doskokov, 10 asistencií), Brown 27, Maxey 26 - Jaquez 21, Ware 19 (13 doskokov), Rollins 15
Dallas Mavericks - San Antonio Spurs 106:122 (31:32, 29:36, 29:24, 17:30)
Najviac bodov: De Larrea 21, Gafford, Sasser a Washington po 12 - Wembanyama 23, Harper 22, Castle a Fox po 19
Denver Nuggets - New Orleans Pelicans 141:135 pp (24:38, 33:35, 32:35, 37:18 - 15:9)
Najviac bodov: J. Murray 42, Jokič 35 (15 doskokov, 10 asistencií), Brazile 17 - Murphy 26, D. Murray 22, Queen a Williamson po 17
Chicago Bulls - Washington Wizards 120:124 (27:28, 35:29, 20:40, 38:27)
Najviac bodov: Wilson 30 (14 doskokov), Buzelis 21, Powell 18 - Young 25, George 22, Davis 19
Atlanta Hawks - Houston Rockets 114:121 (26:30, 22:29, 33:33, 33:29)
Najviac bodov: Johnson 26 (16 asistencií), Alexander-Walker a Daniels po 18 - Durant 22, Eason a Sheppard po 19
Phoenix Suns - Golden State Warriors 131:122 (22:25, 35:29, 45:38, 29:30)
Najviac bodov: Booker 43, Bridges 16, Brooks 15 - Lendeborg 26, Melton 25, Williams 20
Tabuľky NBA
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