Basketbalisti San Antonio Spurs vyhrali v noci na nedeľu v zámorskej NBA nad New Orleans Pelicans 114:91.
Ich zďaleka najproduktívnejším hráčom bol Victor Wembanyama s 50 bodmi a 19 doskokmi.
Dvadsaťdvaročný francúzsky pivot mal okrem double double aj štyri zisky a päť blokov.
Ako prvý v histórii tak zaznamenal vo viacerých zápasoch aspoň 50 bodov, 15 doskokov a päť blokov. Jeho tím vyhral štrnásty duel z posledných pätnástich.
NBA - nedeľa, 22. november
Sacramento - Boston 97:96
Dallas - LA Clippers 110:100
Minnesota - Memphis 104:95
San Antonio - New Orleans 114:91
New York - Portland 97:96
Philadelphia - Milwaukee 132:129
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