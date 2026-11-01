VIDEO: Philadelphia si poradila aj bez LeBrona či Embiida. Proti Charlotte našla nového hrdinu

Basketbalisti Philadelphie 76ers vyhrali v noci na nedeľu v zápase zámorskej NBA na palubovke Charlotte Hornets 109:104. Lídrom hostí bol Tyrese Maxey, ktorý si pripísal 38 bodov.
Philadelphia dokázala, že vie vyhrať aj bez hviezd LeBrona Jamesa a Joela Embiida. Prvý menovaný chýbal pre zranenie chrbta, Embiid má problémy s nohou.
Maxeyho doplnili devätnásťbodový Anfernee Simons z lavičky a šestnásťbodový Jaylen Brown. Tretím víťazstvom za sebou sa dostali na čelo Východnej konferencie.
„Myslím si, že to je o našej konkurencieschopnosti. V našom tíme je veľa hráčov, ktorí môžu hrať v ktorýkoľvek večer. Som toho názoru, že toto je pre nás výborná správa. Čo sa týka priebehu, na konci dňa rozhoduje výsledok, nie úvod.
Keď sme v hre pred poslednou štvrtinou, tak existuje šanca na úspech. A tak tomu bolo aj teraz,“ cituje agentúra AP Tyresea Maxeyho.
Memphis Grizzlies zostáva naďalej jediným tímom v súťaži, ktorý ešte v aktuálnom ročníku neprehral. Šieste víťazstvo za sebou zaznamenal po výsledku 136:105 nad Sacramentom Kings a vyrovnal tak historicky najlepší vstup klubu do základnej časti.
V dobrom svetle sa opäť ukázal nováčik Cameron Boozer, autor 27 bodov. „Naša lavička zaznamenala 81 bodov, čo svedčí o kvalite našich hráčov. Všetko je to o tom, že chcú hrať kolektívne.
Nikdy tak nemusím mať strach, že sa niekto bojí o svoje štatistiky, respektíve kto skóruje. Všetci chcú len to najlepšie pre tím, preto takto hráme. Teší ma, ako napredujú mladí hráči,“ uviedol na pozápasovej tlačovej konferencii tréner Memphisu Tuomas Iisalo.
Kings sú výsledkovo naproti tomu najhorším tímom súťaže, so šiestimi prehrami v rade sú na poslednom mieste Západnej konferencie.
NBA - nedeľa, 1. november
Houston Rockets – Oklahoma City Thunder 119:98 (35:26, 27:25, 30:24, 27:23)
Najviac bodov: Smith 30, Smart 24, Sengün 16 - Gilgeous-Alexander 26, Stirtz a Williams po 11
Memphis Grizzlies – Sacramento Kings 136:105 (27:21, 39:34, 42:25, 28:25)
Najviac bodov: Boozer 27, Stewart 24, Jackson 21 - Acuff 38, Hunter 19, LaVine 11, Sabonis 11 (14 doskokov)
Milwaukee Bucks – Cleveland Cavaliers 111:136 (25:24, 21:48, 30:37, 35:27)
Najviac bodov: Ware 19 (10 doskokov), Herro 15, Ament, Burries a Kuzma po 14 - Mobley 27, J. Allen 25 (11 doskokov), Mitchell 15
San Antonio Spurs – Minnesota Timberwolves 121:111 (34:28, 26:33, 33:27, 28:23)
Najviac bodov: Wembanyama 43, Harper 25, Fox 22 - Dosunmu 27, Kuminga a McDaniels po 19
New Orleans Pelicans – Atlanta Hawks 121:99 (35:18, 28:30, 29:26, 29:25)
Najviac bodov: Bey 25, Fears 20, Murphy a Williamson po 15 - McCollum 14, Johnson a Newell po 13
Charlotte Hornets - Philadelphia 76ers 104:109 (37:27, 17:30, 29:20, 21:32)
Najviac bodov: G. Allen 27, Miller 24, Reid 14 - Maxey 38, Simons 19, Brown 16
Utah Jazz - Portland Trail Blazers 90:112 (18:27, 24:32, 22:29, 26:24)
Najviac bodov: Peterson 16, Markkanen 13, Sensabaugh 12 - Avdija 24, Lillard 22, Camara, Henderson a Holiday po 14
Tabuľky NBA
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