San Antonio začalo nemilosrdne a neprestalo. Golden State bez Curryho nemalo šancu

Basketbalisti New Yorku Knicks podľahli v nočnom dueli zámorskej NBA Indiane Pacers 104:106. Všetci hráči zo základnej zostavy Indiany zaznamenali dvojciferný počet bodov. Jalen Brunson mal za Knicks 33 bodov a pridal 11 asistencií. Knicks v úvode štvrtej štvrtiny vyrovnali stav na 87:87, no Indiana následne šnúrou 15:2 opäť odskočila.
Pascal Siakam nazbieral v drese Pacers 19 bodov a viedol vyvážený útok. Aaron Nesmith mal 18 bodov, Kelly Oubre Jr. pridal 16 a Ivica Zubac s Andrewom Nembhardom prispeli obaja dvanástimi bodmi, čím pomohli Indiane, ktorá opäť nastúpila bez zranenej hviezdy Tyresea Haliburtona.
Duel bol zároveň súčasťou Pohára NBA. Knicks vyhrali vlaňajší turnaj v priebehu sezóny, čo sa ukázalo ako dobrý štart za ich prvý celkovým titulom v NBA od roku 1973.
Vyrovnanie mal na konečkoch prstov Towns
Knicks podnikli posledný pokus a znížili manko na dva body, ale Karl-Anthony Towns nepremenil potenciálny vyrovnávajúci kôš, keď do konca zápasu zostávalo deväť desatín sekundy.
„Som na náš tím veľmi hrdý. Do tohto zápasu sme vstupovali ako jasní outsideri. V druhej polovici to bolo náročné. Stál proti nám majstrovský tím. Vedia, ako zvrátiť nepriaznivý vývoj zápasu,“ povedal tréner Pacers Rick Carlisle podľa agentúry AP.
Spurs vyhrali jedenástykrát v rade
Hráči San Antonia Spurs, ktorí minulý rok podľahli Knicks vo finále Pohára NBA a následne aj vo finále celej súťaže, si poradili s Golden State 123:85. Bolo to pre nich jedenáste víťazstvo za sebou a naďalej tak kraľujú Západnej konferencii.
Stephon Castle zaznamenal 32 bodov a Victor Wembanyama pridal 12 bodov a 12 doskokov. Spurs otvorili zápas sériou 18:0 a viedli až o 43 bodov proti hosťom, ktorí nastúpili bez zranenej superhviezdy Stephena Curryho.
Antetokounmpo na sezónnom maxime
V Miami prispeli k víťazstvu Heat 133:121 nad Clevelandom Giannis Antetokounmpo a Bam Adebayo, ktorí si pripísali po 37 bodov. Adebayo pridal aj 14 doskokov a Davion Mitchell zaznamenal 22 bodov a 17 asistencií.
Miami víťazstvom vyrovnalo svoju doterajšiu bilanciu na 6 výhier a 6 prehier. Z uplynulých ôsmich duelov vyhrali šesť. Hviezdne duo Antetokounmpo a Adebayo predviedlo zatiaľ najlepší výkon v sezóne.
„´Bam´ hral skvele, agresívne, dostával sa na tie správne miesta. Ja som robil to isté,“ povedal Antetokounmpo. „Každý zápas bude vyzerať inak. Budú chvíle, ako dnes večer, keď budeme lepší ako ostatní vysokí hráči. Stále je však pred nami veľa práce. Ešte nie sme ani zďaleka na konci,“ dodal 31-ročný Grék.
Garland spečatil výhru nad Oklahomou
LA Clippers si vďaka vybojovanému víťazstvu 113:112 nad Oklahoma City Thunder vylepšili bilanciu v pohári na 1-1, celkovo však vyhrali zatiaľ len trikrát.
Darius Garland spečatil víťazstvo trojbodovou akciou necelú minútu pred koncom, keď prenikol pod kôš a vyrovnal na 112:112, potom vybojoval faul a premenil trestný hod. Clippers odolali 40-bodovému výkonu v podaní dvojnásobného úradujúceho MVP Shaia Gilgeousa-Alexandra.
Bulls ukončili čiernu sériu
Norman Powell zaznamenal pri svojom návrate do zostavy Chicaga 33 bodov a Josh Giddey dosiahol triple double, vďaka čomu Bulls zdolali hosťujúci tím Atlanta Hawks 125:117 po predĺžení. Ukončili tak sériu ôsmich prehier, naposledy vyhrali 23. októbra v Milwaukee.
NBA - výsledky:
Indiana Pacers – New York Knicks 106:104
Orlando - Milwaukee 107:99
Miami - Cleveland 133:121
Chicago - Atlanta 125:117 pp
New Orleans - Memphis 111:142
Houston - Utah 125:118
San Antonio - Golden State 123:85
Sacramento - Portland 107:120
LA Clippers - Oklahoma 113:112
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