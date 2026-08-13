Brodziansky má pred sebou novú výzvu. Z Číny sa sťahuje do ďalšej exotickej destinácie

Slovenský basketbalista Vladimír Brodziansky podpísal zmluvu s taiwanským tímom New Taipei CTBC DEA.
Brodziansky by mal do Taiwanu doraziť začiatkom septembra a v novej sezóne bude nosiť dres s číslom 20.
Vďaka bohatým skúsenostiam z európskych profesionálnych súťaží a všestrannosti v útoku má priniesť tímu novú kvalitu, znie v stanovisku klubu.
Brodziansky počas profesionálnej kariéry pôsobil na Slovensku, v Španielsku, Turecku a Číne. V sezóne 2023/24, keď pôsobil v španielskej najvyššej súťaži, bol navyše vyhlásený za najužitočnejšieho hráča jedného z kôl Európskeho pohára.
V sezóne 2025/26 zamieril do čínskej ligy CBA, v ktorej odohral 39 zápasov. Jeho celková úspešnosť streľby presiahla 50 percent a spoza trojkového oblúka dosahoval úspešnosť 32,1 percenta.
„Som veľmi rád, že Brodziansky prichádza na Taiwan a pripája sa k CTBC DEA. V Európe nazbieral množstvo skúseností a zároveň má výborný prehľad o hre, čo veľmi dobre zapadá do našich predstáv o novej sezóne.
Dokáže vytvárať priestor v útoku a zároveň môže z vyšších pozícií zastávať úlohu tvorcu hry. Tieto vlastnosti nám umožnia hrať v útoku pestrejšie a flexibilnejšie.
Verím, že jeho príchod prinesie tímu viac taktických variácií a bude pre nás veľmi dôležitým hráčom,“ uviedol tréner Mathias Fischer.
VIDEO: Rozhovor s Vladimírom Brodziansky
Brodziansky sa na nové pôsobisko teší: „Veľmi sa teším na cestu na Taiwan a na to, že sa pripojím k CTBC DEA. Rovnako sa už neviem dočkať novej sezóny.
Verím, že to bude skvelá sezóna, počas ktorej spolu vyhráme veľa zápasov. Dúfam tiež, že nás fanúšikovia budú vo veľkom podporovať priamo na tribúnach.
Už sa neviem dočkať, kedy sa s vami všetkými stretnem a spolu s CTBC DEA vytvoríme na palubovke množstvo krásnych spomienok.“