VIDEO: Po súboji so súperom zostal ležať pod košom. Čech z palubovky odskákal po jednej nohe

Vít Krejčí.
Vít Krejčí. (Autor: REUTERS)
ČTK|5. nov 2026 o 09:15
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K víťazstvu Portlandu prispel piatimi bodmi, tromi doskokmi a dvoma asistenciami.

Basketbalista Vít Krejčí nedohral zápas NBA medzi Portlandom a Phoenixom pre zranenie. Dvadsaťšesťročný český reprezentant zle dostúpil na nohu v závere tretej štvrtiny po súboji so súperom a do hry sa už nevrátil.

Tréner Micah Nori po zápase oznámil, že má zlomený ľavý členok. Krejčí odohral v drese Trail Blazers 12 minút.

K víťazstvu Portlandu 132:119 prispel piatimi bodmi, tromi doskokmi a dvoma asistenciami. 

VIDEO: Zranenie Krejčího

Dve minúty pred koncom tretej štvrtiny sa Krejčí snažil zastaviť nájazd Milesa Bridgesa. Po kontakte so súperom, ktorý doňho vo veľkej rýchlosti vrazil, zrejme zle dostúpil na nohu a skončil na zemi pod košom.

Z palubovky mu pomohli spoluhráči a následne odskákal do šatne po jednej nohe.

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    Vít Krejčí.
    Vít Krejčí.
    VIDEO: Po súboji so súperom zostal ležať pod košom. Čech z palubovky odskákal po jednej nohe
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