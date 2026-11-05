VIDEO: Po súboji so súperom zostal ležať pod košom. Čech z palubovky odskákal po jednej nohe

Basketbalista Vít Krejčí nedohral zápas NBA medzi Portlandom a Phoenixom pre zranenie. Dvadsaťšesťročný český reprezentant zle dostúpil na nohu v závere tretej štvrtiny po súboji so súperom a do hry sa už nevrátil.
Tréner Micah Nori po zápase oznámil, že má zlomený ľavý členok. Krejčí odohral v drese Trail Blazers 12 minút.
K víťazstvu Portlandu 132:119 prispel piatimi bodmi, tromi doskokmi a dvoma asistenciami.
VIDEO: Zranenie Krejčího
Dve minúty pred koncom tretej štvrtiny sa Krejčí snažil zastaviť nájazd Milesa Bridgesa. Po kontakte so súperom, ktorý doňho vo veľkej rýchlosti vrazil, zrejme zle dostúpil na nohu a skončil na zemi pod košom.
Z palubovky mu pomohli spoluhráči a následne odskákal do šatne po jednej nohe.
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