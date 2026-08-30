Slováci sa dvakrát priblížili, no Briti vždy odskočili. Rozhodla ich koncovka

Druhá fáza predkvalifikácie ME 2029 - skupina E
Veľká Británia - Slovensko 97:72 (48:38)
Najviac bodov V. Británie: Uduje 14, Watson-Gayle 13, Evbuomwan a Hesson po 11.
Slovensko: Brodziansky 23 (14 doskokov), Ihring 19, Hlivák a Kováčik po 8, Hronský 7, Bolek 5, Pavelka 2, Zelizňák, Abrhám, Doležaj. TH: 21/14 - 21/13, fauly: 20 - 17, trojky: 11 - 7
Rozhodcovia: Ciulin (Rum.), Grigioni (Tal.), Hodzic (Nem.), štvrtiny: 29:22, 19:16, 24:17, 25:17.
Basketbalisti Slovenska vstúpili do druhej fázy predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 prehrou s Veľkou Britániou 72:97.
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Po úvodnom vystúpení zverencov Olivera Vidina v rámci E-skupiny sa postupové šance Slovákov výrazne znížili, keďže do riadnej kvalifikácie postupuje len tím na prvom mieste.
Ďalšie stretnutie slovenského tímu je na programe vo štvrtok 26. novembra, keď nastúpi pred domácim publikom proti Švajčiarsku.
Priebeh zápasu
I. polčas:
Slováci sa síce v úvode ujali vedenia 2:0, no odvtedy iba doťahovali náskok favorita. Podarilo sa im to za stavu 5:5, no Briti ešte do konca prvej štvrtiny získali dvojciferný náskok - 26:14 i 29:17.
VIDEO: Záznam zápasu Veľká Británia - Slovensko
Za stavu 34:25 mali Slováci viacero slabších momentov na oboch stranách a súper to využil odskočením na 16-bodový rozdiel (41:25).
Slovenskí reprezentanti síce neskôr stiahli manko na prijateľnejších 35:43, no favorizovaní Briti naďalej držali réžiu zápasu vo svojich rukách.
II. polčas:
Nádej hostí na prekvapenie vzrástla v úvode tretej štvrtiny, keď stiahli manko na sedem bodov (45:52), no nasledovala ďalšia nevýrazná pasáž, po ktorej Briti viedli o 16 (61:45).
Toto manko už bolo priveľkým sústom pre Slovákov a rozbehnutí domáci v záverečnej štvrtine zvýšili svoj náskok.
Hlasy po zápase
Mário Ihring, hráč SR: „Od začiatku to bol veľmi ťažký zápas. Súper bol agresívny na lopte, mimo lopty, boli fyzickejší omnoho viac. My sme stratili príliš veľa lôpt, čo nás ´zabilo´. Briti nás preskákali a bolo vidno rozdiel vo fyzičke a koncentrácii. Vedeli sme, že to takto bude, ale nevyvarovali sme sa tomu v zápase.“
Oliver Vidin, tréner SR: „Bol to taký zápas, aký sme povedali že bude, ak im povolíme tlačiť nás. My sme si nevedeli prihrať loptu, trochu sa uvoľniť, aby sme ju dostali. To sú reálne základy. Keď sme to robili, tak sme nemali problém. Jediný z našich vysokých hráčov, ktorý udržal podkošovú hru bol Pavelka. Keď bol na ihrisku, tak sme boli vyrovnaným súperom. Súper mal 14 útočných doskokov a dal nám 18 bodov z druhej šance, čo je veľmi veľa. Ďalších 19 bodov sme dostali po strate lopty.“