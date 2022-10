Víťazná séria trvá už 30 zápasov, USA oslavujú na MS ďalšie zlato

MS v basketbale žien 2022 - finále

Priebeh zápasu USA - Čína

Číňanky nastúpili na finále menej ako 20 hodín po vyvrcholení úspešnej semifinálovej drámy proti domácim Austrálčankám.

V prvej štvrtine viedli 4:2 aj 6:4, no odvtedy sa už do vedenia nedostali. Ešte v úvode druhej prehrávali iba o kôš 16:18, no potom obhajkyne titulu zaznamenali šnúru 11:2 a dostali sa do dvojciferného náskoku.

Ázijské družstvo po polčase prehrávalo o desať bodov, no po zmene strán Američanky začali postupne navyšovať svoj odstup a mierili za titulom.

Streleckou líderkou šampiónok bola krídelníčka A'ja Wilsonová. Úradujúca MVP WNBA s tímom Las Vegas Aces dala 19 bodov. Číňankám nestačil ani výkon Jüe-žu Li, ktorá okrem 19 bodov zaznamenala aj 12 doskokov.