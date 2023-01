VIDEO: Pýtal si faul, strelil nevídaný kôš z polovice ihriska

Keďže v tureckej najvyššej basketbalovej súťaži existuje pravidlo, ktoré tímom nariaďuje na každú zápasovú súpisku pridať maximálne piatich zahraničných hráčov, tak sa v zápase nepredstavila dvojica hviezd Efesu Vasilije Micič a Will Clyburn.

Po vhodení lopty do hry mal k dispozícii posledný útok v prvom polčase zápasu. Brániaci hráč sa na rozohrávača Efesu natlačil a Larkin sa tak snažil vypýtať si faul pri streľbe a tým tri trestné hody.

Televízia JOJ Šport odvysiela blížiacu sa vyraďovaciu fáza tureckej najvyššej basketbalovej ligy. Medzi najväčších favoritov patria Fenerbahce, Anadolu Efes či Turk Telekom.

Okrem toho je pre diváka pripravená aj nádielka zápasov zo španielskej najvyššej súťaže Liga Endesa, v ktorej pôsobí v drese Barcelony slovenský basketbalista Kyle Kurič.

Do Španielska by sa mal vrátiť aj slovenský reprezentant Vladimír Brodziansky, ktorý nepresvedčil trénera v belehradskom Partizane a jeho staronovým domovom by mal byť Joventut.