Rekordná pokuta, päť volieb v drafte aj zákaz pre majiteľa. Klub trest NBA prijal

Na archívnej snímke z 13. marca 2026 majiteľ amerického basketbalového klubu NBA Los Angeles Clippers Steve Ballmer.
Na archívnej snímke z 13. marca 2026 majiteľ amerického basketbalového klubu NBA Los Angeles Clippers Steve Ballmer. (Autor: TASR/AP)
TASR|14. sep 2026 o 08:07
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Clippers pôvodne avizovali, že sa proti trestom plánujú brániť.

Majiteľ tímu Los Angeles Clippers vyhlásil, že sa podriadi trestu, ktorý uložilo klubu vedenie NBA.

Steve Ballmer však nesúhlasí s niektorými aspektmi vyšetrovania ligy týkajúceho sa závažného porušenia pravidiel platového stropu v súvislosti s hviezdnym hráčom Kawhim Leonardom.

NBA tento mesiac udelila Clippers rekordnú pokutu vo výške 30 miliónov dolárov, odobrala mu päť volieb v prvom kole draftu a na jeden rok zakázala Ballmerovi účasť na činnostiach ligy.

Clippers pôvodne avizovali, že sa proti trestom plánujú brániť, no Ballmer v rámci zásadného obratu vydal vyhlásenie, v ktorom sa ospravedlnil a prevzal zodpovednosť „za rozruch a nepríjemnosti, ktoré táto záležitosť spôsobila“.

Vyšetrovanie NBA odhalilo, že Clippers pomáhali Leonardovi obchádzať pravidlá platového stropu prostredníctvom miliónových dohôd s firemnými sponzormi tímu v čase, keď hráč v roku 2022 podpisoval zmluvu.

„Sme odhodlaní nechať túto kapitolu za sebou. Informovali sme NBA, že akceptujeme sankcie, zaplatili sme pokutu a ideme ďalej,“ uviedol Ballmer vo vyhlásení.

A dodal: „Hoci stále existujú nezhody ohľadom záverov správy, nechcem sa na to sústreďovať. Majitelia tímov by mali byť oporou, nie zdrojom rozptýlenia.“

Basketbal

Basketbal

    Na archívnej snímke z 13. marca 2026 majiteľ amerického basketbalového klubu NBA Los Angeles Clippers Steve Ballmer.
    Na archívnej snímke z 13. marca 2026 majiteľ amerického basketbalového klubu NBA Los Angeles Clippers Steve Ballmer.
    Rekordná pokuta, päť volieb v drafte aj zákaz pre majiteľa. Klub trest NBA prijal
    dnes 08:07
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