Páleníková má za sebou rok vo Francúzsku: Bohužiaľ, veľa vecí som nedokázala kontrolovať

Slovenská basketbalová reprezentantka Terézia Páleníková má za sebou ďalšie zahraničné angažmán.
Po pôsobení v tureckom Danilo's Pizza SK si v sezóne 2025/2026 zahrala na poprednej európskej adrese, za francúzsky Villeneuve d'Ascq LM. Pre 30-ročnú krídelníčku to bol ročník plný výziev.
Z tímu, ktorý bojoval o účasť v play off, sa presunula reprezentantka Slovenska v lete 2025 v tom čase k aktuálnemu víťazovi Európskeho pohára (Eurocup) a jednému z kandidátov na najvyššie méty vo Francúzsku.
„Sezóna bola odlišná od tých predošlých. Bola som vo veľmi profesionálnom klube s tými najvyššími ambíciami.
Žiaľ, nie všetko sa nám podarilo splniť. Zahrala som si aj európsku súťaž, aj rola bola odlišná,“ povedala pre TASR Páleníková na začiatok hodnotenia sezóny 2025/2026.
Dala som do toho maximum
Oproti predchádzajúcim klubovým adresám bola tentoraz v odlišnej pozícii z pohľadu priestoru na palubovke.
„Spätne to hodnotím tak, že som dala do toho maximum. Bohužiaľ, veľa vecí som nedokázala kontrolovať. Myslím si, že na začiatku som hrala dobre.
Prišlo však niekoľko zranení, ktoré ma zabrzdili. Tréner možno aj na základe tohto strácal vo mňa určitú dôveru a nemala som veľkú minutáž.
S priestorom, ktorý som dostala na ihrisku, som mala dobré momenty a vždy som z toho vedela vyťažiť moje maximum,“ zamyslela sa 30-ročná basketbalistka.
V sezóne ju brzdili zranenia
Druhý rok za sebou zabrzdili Páleníkovú zranenia v dôležitom období. S Villeneuve sa aj napriek týmto okolnostiam dostala do semifinále Eurocupu a dobrú pozíciu si jej družstvo vytvorilo aj v najvyššej francúzskej súťaži.
„Celá sezóna bola náročná, keďže hneď na jej začiatku som mala dve menšie zranenia, čo ma hneď na niekoľko týždňov vyradilo z hry.
Potom sa to so mnou ťahalo ešte ďalšie mesiace, a tým pádom som nebola toľko zapájaná do zápasov a myslím si, že od začiatku som si tým naštrbila trénerovu dôveru.
Tým pádom aj mentálne bola pre mňa sezóna náročnejšia, pretože skrz minutáž som nevedela plne využiť svoj potenciál,“ uviedla Páleníková.
Tím ma potrebuje
Výhodou v tomto smere bol aspoň fakt, že vedenie klubu stálo za svojou členkou tímu a rozhodlo sa nezvýšiť konkurenciu na jej poste.
„Myslím si, že v Turecku boli podstatne väčšie tlaky na výkon hráčok. Vo Francúzsku bol tiež tlak, ale vždy to bolo o komunikácii.
Od začiatku s nami všetkými komunikovali, že sme dôležité dieliky do ich skladačky. Nepodarilo sa nám akurát vyhrať žiadnu trofej.
Počas sezóny som uvažovala aj nad odchodom, ale to neprichádzalo do úvahy, keďže nájsť hráčku namiesto mňa nebolo jednoduché. Napokon k tomu ani neprišlo.
Od začiatku som vedela, že ma potrebujú v tíme, len som mal inú rolu, na akú som bola zvyknutá. Mohla som však dostať viac šancí a dopomôcť k tímovému úspechu,“ prezradila hráčka Villeneuve.
Počas nedávno skončenej sezóny zažila výkyvy v zápasovej vyťaženosti. Najmä v Eurocupe atakovala v priemere métu 20 minút, no na začiatku kalendárneho roka išlo mierne dole nasadenie na palubovke.
„Snažila som sa komunikovať, zo začiatku to bolo super. S trénerom sme si obaja priznali určitú chybu, ale keď som videla, že sa neskôr po komunikácii nezmenilo nič, tak jediné, čo som mohla robiť, bolo čo najlepšie trénovať, starať sa o seba mentálne a fyzicky.
Keď prišla šanca, tak som sa jej aj počas tých niekoľkých minút chytila. To, že ma tréner nevedel využiť, bolo podľa mňa na škodu,“ vyhlásila Páleníková.
Sklamanie na konci sezóny
Slovenská basketbalistka pôsobila v krajine, kde ženský basketbal má svoje stabilné miesto. Na minuloročnom európskom šampionáte nezískalo Francúzsko medailu prvýkrát od roku 2007, z OH 2024 v domácom prostredí má striebro.
„Francúzska liga je veľmi fyzická, hrajú tu veľmi dobré hráčky a z môjho pohľadu ide o jednu najlepších líg v Európe z pohľadu konkurencieschopnosti.
Tréningy boli taktiež fyzické a náročné. Eurocup bol dokonca v tomto smere jednoduchší ako zápasy francúzskej ligy,“ vyjadrila sa jedna z líderiek reprezentačného tímu Slovenska.
Villeneuve však napokon skončil vo všetkých súťažiach za svojimi želanými métami. V Eurocupe mu tesne ušla miestenka vo finále, v domácom pohári neuspel vo finále a v lige prehral rozdielom jedného bodu štvrťfinálovú sériu.
„Ťažko sa mi k tomu vracia. Posledné dva mesiace sme mali veľké rozdiely vo výkonnosti, ako keby sa vytrácala tímovosť, ktorá nás zdobila do reprezentačnej prestávky. Bolo z toho napokon veľké klubové sklamanie,“ dodala k sezóne 2025/2026 Páleníková.
Uvidíme, čo bude ďalej
Čo sa týka ďalšej basketbalovej budúcnosti, tak v tomto smere sa samotná hráčka neponáhľa:
„Momentálnou prioritou je dať sa zdravotne do poriadku. Uvidíme, čo bude ďalej. Aj to je pre mňa veľký otáznik. Momentálne sa dávam do poriadku s mojím fyzioterapeutom.“
Aktuálne sa v letnom období snaží odovzdať mladším generáciám svoje skúsenosti spolu s bývalou spoluhráčkou z reprezentácie Sabinou Šimonovičovou.
„Toto ma momentálne veľmi napĺňa, dať babám to, čo som dostala ja počas kariéry v klube a reprezentácii. Do nášho kempu sme vybrali vekovú kategóriu 13 až 15 rokov.
Chceme im ukázať to, ako sa pripravujeme na sezónu a čo to všetko obnáša, že to nie je len o basketbale,“ uzavrela Páleníková.