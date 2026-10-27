Basketbalisti Slovana suverénne uspeli na palubovke súpera. Rozhodli už v prvom polčase

Tipos SBL - predohrávka 10. kola
BK Iskra Svit – BC Slovan Bratislava 75:96 (33:55)
Najviac bodov: Okworogwo 16, Campbell a Yesufu po 13 - Kováč 16, Bluiett a Buchanan po 13
Diváci: 620
Basketbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v utorkovej predohrávke 10. kola Tipos SBL na palubovke Iskry Svit presvedčivo 96:75.
Ukončili tak sériu dvoch prehier a posunuli sa v tabuľke na 5. miesto so štvorbodovým mankom na vedúce Levice.
Navyše majú zápas k dobru. Svit ako jediný tím v súťaži stále nespoznal pocit víťazstva.