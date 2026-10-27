Basketbalisti Slovana suverénne uspeli na palubovke súpera. Rozhodli už v prvom polčase

Fotka zo zápasu BK Iskra Svit - BC SLOVAN Bratislava.
Fotka zo zápasu BK Iskra Svit - BC SLOVAN Bratislava. (Autor: Iskra Svit )
TASR|27. okt 2026 o 20:08
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Svit ako jediný tím v súťaži stále nespoznal pocit víťazstva.

Tipos SBL - predohrávka 10. kola

BK Iskra Svit – BC Slovan Bratislava 75:96 (33:55)

Najviac bodov: Okworogwo 16, Campbell a Yesufu po 13 - Kováč 16, Bluiett a Buchanan po 13

Diváci: 620 

Basketbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v utorkovej predohrávke 10. kola Tipos SBL na palubovke Iskry Svit presvedčivo 96:75.

Ukončili tak sériu dvoch prehier a posunuli sa v tabuľke na 5. miesto so štvorbodovým mankom na vedúce Levice.

Navyše majú zápas k dobru. Svit ako jediný tím v súťaži stále nespoznal pocit víťazstva. 

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Basketbal

Basketbal

    Momentka zo zápasu Bukurešť - Levice.
    Momentka zo zápasu Bukurešť - Levice.
    Z pohodlného vedenia dráma do posledných sekúnd. Levice vybojovali tesné víťazstvo
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