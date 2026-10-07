Nitra sa európskej premiéry nezľakla. S Poliakmi držala krok, no vyhrať nedokázala

Európsky pohár FIBA - B-skupina
King Štetín - Nitra Blue Wings 88:81 (41:43)
Najviac bodov Štetína: Reynolds 16, Porter 15, Sehnal 12
Nitra: Adley 10, Bolek 7, Bonner 16, Ikpe 25, Ingraham 4 (Fusek 2, Galko, Kováčik 12, Safford, Urban 5)
Rozhodovali: Kitsing (Est.), Borusas (Lit.), Povorozniuk (Ukr.), štvrtiny: 23:25, 18:18, 21:13, 26:25, TH: 20/13 - 12/10, fauly: 13 - 22, trojky: 9 - 9
Basketbalisti Nitra Blue Wings prehrali vo svojom premiérovom zápase v Európskom pohári FIBA (EP FIBA) na palubovke poľského tímu King Štetín 81:88.
Zverenci trénera Martina Blaha sa najbližšie v rámci D-skupiny predstavia v stredu 14. októbra o 18.00 h v domácom zápase proti tímu Keravnos Nikózia.
Cyperské mužstvo odštartovalo súťaž stredajšou výhrou 88:70 nad estónskym BC Pärnu.
Hráči jedného z troch slovenských zástupcov v súťaži viedli na začiatku úvodnej štvrtiny a potom opäť až v jej závere, keď premenili dva pokusy za tri body.
V druhej časti mali väčšinou navrch domáci hráči, no dokázali odskočiť maximálne na rozdiel štyroch bodov a Nitrania tak podobne ako po prvej štvrtine viedli o dva - 41:43.
Náskok si najprv dokázali udržať a postupne ho navyšovali až do momentu, keď vyhrávali 52:42.
Domáci následne predviedli sedembodovú šnúru bez odpovede Nitry a ešte pred koncom tretej štvrtiny sa ujali vedenia aj vďaka trom trojkám za sebou.
Nitrania nezachytili ani úvod poslednej časti a zareagovať dokázali až za nepriaznivého stavu 56:71.
Domáci im však v závere dovolili stiahnuť manko len na rozdiel siedmich bodov a Nitra tak v prvom zápase podľahla štvrťfinalistovi uplynulého ročníka poľskej ligy 81:88.