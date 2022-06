Rieši sa konfrontácia s českými klubmi. Oznámili dátum štartu SBL

BRATISLAVA. Nový ročník Niké Slovenskej basketbalovej ligy je naplánovaný na 1. októbra. Dohodli sa na tom účastníci našej najvyššej súťaže na spoločnom stretnutí.

Ako informovala oficiálna ligová webstránka basketliga.sk, systém základnej časti zostáva nemenný, opäť sa bude hrať 4-kolovo (2x doma a 2x vonku) a následne bude na programe play off.

Bez zmien by mala zostať aj vyraďovačka, víťaz základnej časti postúpi priamo do semifinále a tímy na 2. – 7. mieste čaká úvodné kolo play off, ktoré by sa malo opäť hrať na dva víťazné zápasy.