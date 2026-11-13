VIDEO: Skrat hráča Houstonu. Za úder päsťou do tváre sa nevyhol suspendácii

Houstonu bude v NBA tri zápasy chýbať rozohrávač Marcus Smart.
Dvadsaťtriročný basketbalista dostal trest za úder päsťou do tváre Charlesa Basseyho z Golden State. Informoval o tom web súťaže.
Incident sa odohral v stredajšom stretnutí, keď Smart 21 sekúnd pred koncom tretej štvrtiny udrel Basseyho do nosa.
VIDEO: Smart udrel Basseyho päsťou do tváre
Držiteľ ocenenia pre najlepšieho obrancu NBA za rok 2022 bol vylúčený a potom ho potrestalo aj vedenie súťaže.
Smart kvôli tomu vynechá zápasy s Utahom, Washingtonom a Miami. Na plate bývalý hráč Bostonu, Memphisu, Washingtonu a Los Angeles Lakers príde približne o 125.500 dolárov (asi 2,6 milióna korún).