Návrat medzi elitu po deviatich rokoch. Mladí Slováci začali prípravu na ME

Basketbalisti Slovenska do 18 rokov odštartovali v bratislavskej Gopass aréne prípravu na A-kategóriu majstrovstiev Európy v talianskom Trente (25. júla - 2. augusta).
Realizačný tím na čele s trénerom Danilom Rakočevičom bude mať počas najbližšieho obdobia k dispozícii 18 hráčov. Cieľom jeho tímu bude udržanie sa medzi európskou špičkou.
Po deviatich rokoch sa niektorý z chlapčenských reprezentačných tímov Slovenska predstaví v A-kategórii ME. Na prahu začiatku prípravy panovala v tíme dobrá atmosféra.
„Teším sa. Vždy som bol rád pri reprezentácii. Baví ma to byť s jednou skupinou ľudí. Keď sa vytvorí dobrý realizačný tím a je dobrá pracovná atmosféra, tak to je pre každého trénera zaujímavé. Vždy ma to maximálne napĺňalo a keď sa k tomu podarí ešte nejaký výsledok, tak to bude ešte lepšie,“ povedal pre TASR tréner slovenského tímu do 18 rokov Danilo Rakočevič.
Čiernohorský kouč pôsobí na Slovensku už niekoľko rokov, v minulosti šéfoval lavičke Handlovej, Interu a v súčasnosti Košíc. Okrem toho bol pri viacerých mládežníckych výberoch Slovenska.
Širšia nominácia Slovenska na ME U18
Hráči: Tomáš Gögh, Matúš Gregor, Matúš Józsa, Martin Lukjanec, Adam Pukančík, Bruno Randuška, Alex Valocsay (všetci BK Inter Bratislava mládež), Tomáš Adamkovič, Samuel Ivanko, Juraj Jánošík, Samuel Kokavec (všetci MBA Prievidza), Matúš Rybár (UCAM Murcia/Šp.), Matúš Zlocha (AKAPO Lučenec), Lukáš Jendrušiak (Orangeville Academy/Kan.), Lukas Kubala (Dubaj Basketball/SAE), Jozef Jursa (MS Academy Ostrava/ČR), Noam Burmad (Academy Scafati Basket/Tal.), Francesco Antonio Iaquinta (Universo Treviso Basket/Tal.)
Realizačný tím: Danilo Rakočevič - hlavný tréner, Nikola Maslarevič a Maroš Helmecy - asistenti trénera, Andrej Hyža - vedúci družstva, Milica Mislovičová - fyzioterapeutka, Fernando Garzia Ortiz - kondičný tréner
„Je to pre mňa česť. Som už aj držiteľom slovenského pasu, takže už viem aj dobre spievať hymnu. Slovensko beriem ako svoju druhú krajinu, preto aj cítim zodpovednosť. Všetci nás budú sledovať, čo je pekné. Ideme bojovať proti dobrým tímom, je to veľká vec pre slovenský basketbal.
Teraz je na tomto družstve, aby odovzdalo všetko a udržalo sa v A-kategórii, aby sa niekoľko rokov udržala takáto konkurencia,“ zamyslel sa 40-ročný tréner.
Na začiatok prípravy si vybral spolu s realizačným tímom 18 hráčov, z toho šestica pôsobí na zahraničných palubovkách. Okrem toho je ďalších basketbalistov v pozícii prípadných náhradníkov.
„Veľmi mi pomohli pri tvorbe nominácii moji asistenti - Nikola Maslarevič a Maroš Helmecy, tiež niektorí tréneri zo Slovenska. Istý čas som tu nebol, preto som potreboval túto kategóriu podrobnejšie pozrieť. Postupne sa budeme dostávať k finálnej 12-tke,“ uviedol Rakočevič.
V príprave si jeho tím zmeria sily s rovesníkmi z Rakúska (28. júna), Maďarska (10. a 11. júla) a predstaví sa za účasti Francúzska, Fínska a Nemecka na medzinárodnom turnaji (3. - 5. júla). Pred turnajom je tak v pláne šesť duelov.
„Začíname tento týždeň v Bratislave a na konci týždňa odohráme prípravný zápas v Rakúsku. Ďalej budeme pokračovať zo Šamorína, odtade sa presunieme na turnaj vo Francúzsku. Čaká nás kvalitný turnaj. Ešte si dvakrát zahráme s Maďarskom a potom sa bude viac trénovať ako hrať. Chceme byť maximálne pripravení,“ vyhlásil tréner Slovákov.
Na prelome júla a augusta je už na programe samotný turnaj. Slovensko nastúpi v B-skupine postupne proti Srbsku (sobota 25. júla o 13.00 h), Dánsku (nedeľa 26. júla o 13.00 h) a Turecku (pondelok 27. júla o 15.30 h).
Všetky tímy sa predstavia v osemfinále. Úspešnejší dostanú možnosť zahrať si o medaily a o miestenku na majstrovstvách sveta do 19 rokov. Zdolané družstvá hrajú o zotrvanie v elitnej kategórii, do „béčka“ spadnú tímy na konečnom 14. - 16. mieste.
„Budeme hráčom vysvetľovať, že toto sa nedeje každý rok a celý život nebudú súčasťou mládežníckej reprezentácie. Všetci máme možnosť hrať A-kategóriu, takže treba byť z toho šťastní. Je potrebné urobiť maximum, aby sme tu zostali,“ dodal Rakočevič.