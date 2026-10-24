Prievidza zvládla derby s rivalom a je stopercentná. Rovnako si počínajú aj Levice

Basketbalisti BC Prievidza.
Basketbalisti BC Prievidza. (Autor: Facebook BC Prievidza)
TASR|24. okt 2026 o 21:31
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Druhú prehru za sebou si pripísali Spišskí Rytieri.

Basketbalisti BC Prievidza zvíťazili v sobotnom derby zápase 6. kola Tipos SBL na palubovke Handlovej tesne 83:81. V súťaži zatiaľ zvládli všetkých päť zápasov.

Nezdolané zostali aj Levice, ktoré si pripísali šiesty triumf po výhre 85:73 v Nitre.

Spišskí Rytieri prehrali druhýkrát za sebou. Po prehre s Levicami nestačili tentoraz na Inter Basket, ktorému podľahli 80:87.

BKM Lučenec nadviazal na výhry nad Komárnom a Nitrou a zdolal Iskru Svit 90:83. Hráči Košice Wolves zdolali Komárno 86:59 a na konte majú zatiaľ tri výhry a tri prehry.

Tipos SBL - 6. kolo:

Košice Wolves - BC Komárno 86:59 (27:34)

Najviac bodov: Hughes 18, Kuxhausen 17, Krivokapič 15 - Collum 14, Morris 10 (10 doskokov), Dubinski 9, 500 divákov.

Inter Basket - Spišskí Rytieri 87:80 (48:38)

Najviac bodov: Randuška 20, Golian 15 (10 doskokov), Benson 15 - Richardson 17, Cato 16 (11 doskokov), Kenney 15, 250 divákov.

BKM Lučenec - Iskra Svit 90:83 (40:30)

Najviac bodov: Campbell 27, Lawrence 26, Haupt 14 - Yesufu 20, Parsons 19, Atwood 17, 800 divákov.

MBK Baník Handlová - BC Prievidza 81:83 (48:41)

Najviac bodov: Napper 25, Davis 17, Craig 14 - Eugene 17, Smith 14, Massie 13, 830 divákov.

Nitra Blue Wings - Patrioti Levice 73:85 (40:41)

Najviac bodov: Bonner a Adley po 15, Safford a Bolek po 13 - Chavez 26, Tomaševič 14, Watson-Gayle 13, 500 divákov.

Tabuľka Tipos SBL

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