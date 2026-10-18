Klub z východu Slovenska prišiel o svoju neporaziteľnosť. Postarali sa o to Patrioti z Levíc

Basketbalisti Patrioti Levice.
Basketbalisti Patrioti Levice. (Autor: TASR)
TASR|18. okt 2026 o 20:51
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Tesné víťazstvo si na palubovke Komárna pripísali hráči Lučenca.

Basketbalisti Levíc zvíťazili nad Spišskými Rytiermi 98:84 v nedeľňajšom zápase 5. kola Tipos SBL. Aj po piatich stretnutiach sú naďalej bez prehry. Pre Spišiakov to bola prvá prehra v sezóne.

Hráči Lučenca uspeli na palubovke Komárna 88:86 a dosiahli druhé víťazstvo za sebou. Komárno prehralo štvrtý z piatich zápasov sezóny a figuruje na predposlednom mieste tabuľky.

Tipos Slovenská basketbalová liga - 5. kolo:

Patrioti Levice - Spišskí Rytieri 98:84 (53:39)

Najviac bodov: Brooks 22, Pažický 19, Chavez 15 - Richardson 21, Bradley a Kenney po 12

BC Komárno - BKM Lučenec 86:88 (45:52)

Najviac bodov: Keyes 20, Newman 19, Dubinski 13 - Lawrence 27, Haupt 15 (10 doskokov), Campbell a Thomas po 13

Tabuľka Tipos SBL

Basketbal

Basketbal

    Basketbalisti Patrioti Levice.
    Basketbalisti Patrioti Levice.
    Klub z východu Slovenska prišiel o svoju neporaziteľnosť. Postarali sa o to Patrioti z Levíc
    dnes 20:51
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