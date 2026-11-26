Druhá fáza predkvalifikácie ME 2029 - skupina E
Slovensko - Švajčiarsko 84:95 (44:49)
Slovensko: DeJulius 26 (10 asistencií), Hronský 17, Mokráň 9, Pavelka 8, Hlivák 3 (Kováčik 9, Krajčovič 8, Golian 4, Abrhám, Bolek a Fusek 0)
Najviac bodov Švajčiarska: Mambo 24, Fofana 19, Schumacher 17
TH: 29/20 - 13/9, fauly: 17 - 22, trojky: 12 - 12
Rozhodovali: Yilmaz (Tur.), Kounelles (Cyp.), Cotrobas-Dascalu (Rum.)
Štvrtiny: 25:25, 19:24, 16:22, 24:24
Diváci: 2511
Basketbalisti Slovenska neuspeli vo svojom druhom zápase v E-skupine druhej fázy predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029, vo štvrtok prehrali doma so Švajčiarskom 84:95.
Postup do hlavnej fázy kvalifikácie sa tak presunul do teoretickej roviny, v tabuľke sú zverenci trénera Olivera Vidina na poslednej pozícii s bilanciou dvoch prehier.
Ďalší duel Slovákov je na programe 25. februára 2027, doma si zmerajú sily s Veľkou Britániou.
V „riadnej“ kvalifikácii sa predstaví len víťaz skupiny, na všetkých ostatných čaká v lete tretia fáza predkvalifikácie ME 2029, ktorá sa uskutoční na prelome júla a augusta 2027.
Priebeh zápasu Slovensko - Švajčiarsko
I. polčas:
Oba tímy hrali o prvé víťazstvo v druhej fáze predkvalifikácie, zaplnené tribúny sledovali od úvodu dosť ofenzívny, ale aj vyrovnaný basketbal.
Švajčiari boli väčšiu časť vo vedení, slovenskej defenzíve robili starosti najmä Fofana a Schumacher. Domáci však tiež ukazovali kvalitu, hlavne Hronský a DeJulius.
Slováci sa snažili držať krok veľkou rotáciou hráčov, úvodná štvrtina priniesla napokon vyrovnaný stav 25:25.
Defenzívy neboli na programe dňa ani v druhej časti, súperi si naďalej vymieňali tesný náskok.
Švajčiarom patrila koncovka, šesťbodovou šnúrou si napokon vybojovali po prvom polčase vedenie 49:44.
II. polčas:
Slováci sa po prestávke herne trápili, takmer polovicu štvrtiny mali len jeden úspešný kôš z hry.
Švajčiari na tom boli oveľa lepšie, v tomto úseku si vypracovali dvojciferný náskok. Zmena prišla s oddychovým časom, situáciu zobrali do rúk Hronský s Kováčikom a v priebehu pár momentov ožila opätovne nádej na víťazstvo.
Zopakovala sa však strata koncentrácie z konca druhej štvrtiny, hostia to naplno využili a pred záverečnou 10-minútovkou viedli 71:60.
„Helvéti“ nabrali sebavedomie a s prehľadom začali kontrolovať zápas. Slovensko sa síce v koncovke snažilo zdramatizovať súboj o konečný výsledok, no napokon si nedokázalo zaknihovať prvý úspech v druhej fáze predkvalifikácie ME 2029.
Hlasy po zápase
Oliver Vidin, tréner Slovenska: „Myslím si, že Švajčiari boli v lepšom rytme. To je prvá vec, plus sú skúsenejšie družstvo. Majú dvoch hráčov v EuroCupe, jeden hrá vo Francúzsku a ďalší v Jadranskej lige. My máme všetkých hráčov v slovenskej lige. Krajčovič s DeJuliusom boli podľa mňa najlepšími hráčmi nášho tímu v tomto stretnutí. Krajčovič hrá druhú nemeckú ligu, DeJulius Euroligu. DeJulius však pred 48 hodinami odohral zápas s Parížom, cestoval a bol unavený, ale podal výkon. Myslím si, že nielen my, ale v kluboch treba veľa pracovať. Hlavne na podkošových hráčov to najviac zlyhalo, dávali nám veľmi veľa bodov z tohto územia. To by sa nám nemalo stávať a bol to hlavný problém.“
Peter Kováčik, hráč Slovenska: „Myslím si, že sme do stretnutia vstúpili so správnou mentalitou a tak, ako sme chceli a trénovali. Som toho názoru, že zlom prišiel v tretej štvrtine, keď sme ich nechali odskočiť na 11 bodov. Dokázali sme sa do toho vrátiť, ale stálo nás to nejaké sily a Švajčiari nám opäť odskočili. Proti takým hráčom, ako je Fofana alebo Schumacher, tak si to proste dokážu ukontrolovať. Tak tomu bolo a výsledok je taký, aký je.“
Matúš Hronský, hráč Slovenska: „V útoku to bolo v poriadku, ale v obrane sme sa trápili. Robili sme zbytočne veľa chýb, myslím si, že sme dostali zbytočne veľa bodov z podkošového priestoru. Musíme to zlepšiť, aby sme to Švajčiarsku oplatili. Nemôžeme sa vyhovárať na to, že Švajčiari sú dlhšie spolu. Musíme na tom zapracovať, aj sme spolu dlho neboli a okno bolo krátke. Verím, že vo februári, keď to bude dlhšie, tak to bude mať doma víťazný koniec.“