Forma sa zlepšuje, verí tréner. Slováci vyzvú Švajčiarov aj s uzdravenými oporami

Slovenská basketbalová reprezentácia nastúpi vo štvrtok 26. novembra v bratislavskej Gopass aréne na druhý zápas druhej fázy predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029.
Tréner národného tímu Oliver Vidin oznámil 16-člennú nomináciu, v ktorej nechýbajú opory tímu David DeJulius a Vladimír Brodziansky. Po zranení sa vracajúci Mário Ihring a Jakub Mokráň.
Slováci začali druhú časť predkvalifikácie prehrou s Veľkou Britániou 72:97. Na ostrovného súpera nestačili ani Švajčiari, a tak bude vzájomné stretnutie kľúčové pre možnú nádej na prvenstvo v skupine a priamy postup do hlavnej fázy kvalifikácie.
Šestnásť hráčov, ktorých tréner Vidin nominoval, sa stretne 22. novembra a v nasledujúcich troch dňoch absolvuje dvojfázové tréningy.
Nominácia Slovenska na zápas predkvalifikácie ME proti Švajčiarsku
David DeJulius (Besiktas Istanbul, Turecko), Tomáš Pavelka, David Abrhám (obaja BC Slovan Bratislava), Dalibor Hlivák, Matúš Hronský, Jakub Mokráň (všetci BC Prievidza), Thomas Stanko (SK Slavia Praha ERA NBK, Česko), Lukáš Bolek, Peter Kováčik, Michael Fusek (všetci Nitra Blue Wings), Juraj Páleník (BK Lokomotiva Plzeň, Česko), Vladimír Brodziansky (New Taipei CTBC DEA, Taiwan), Maroš Golian, Matúš Gregor, Mário Ihring (všetci Inter Basket), Patrik Pažický (Patrioti Levice)
„Všetci sa posúvajú a forma sa zlepšuje. DeJulius veľmi rád príde. V lete nemohol prísť pre zranenie. Dúfam, že ho uvidíme aj vo februári. Ihring trénuje a už odohral zápas za Inter, čo je dobrá správa. Dáva nám to dôveru, že bude pripravený.
Hráči ako David Abrhám a Tomáš Pavelka hrávajú za Slovan v ABA lige. Matúš Hronský sa výborne ukazuje v Prievidzi a v Európskom pohári FIBA. Všetci chlapci, ktorých máme v užšej nominácii, majú slušnú výkonnosť,“ uviedol pre stránku Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) kouč Vidin.
Po náročnom zranení sa na palubovky vrátil aj Mokráň, ktorý patrí v drese Prievidze medzi najdôležitejších hráčov. V reprezentačnom výbere sa naposledy predstavil vo februári 2025.
„Poznáme ho. Vieme, čo dokáže a čo by mohol tímu priniesť. Pôjde najmä o to, ako bude v danom momente mentálne a fyzicky pripravený,“ zhodnotil 48-ročný srbský tréner. Do národného tímu sa dostali aj ďalší hráči z domácej TIPOS SBL. V nominácii figuruje Maroš Golian z Interu Basket či 17-ročný Matúš Gregor, pre ktorého ide o premiérovú pozvánku do seniorskej reprezentácie.
Slováci majú zatiaľ so Švajčiarskom vyrovnanú bilanciu 7:7. Naposledy sa s Helvétmi stretli v lete 2025 v predkvalifikácii majstrovstiev sveta 2027. Slovensko vtedy v Bratislave zvíťazilo 73:60, na palubovke súpera však prehralo 72:85.
Program SR v E-skupine druhej fázy predkvalifikácie ME 2029
štvrtok 26. novembra: SLOVENSKO - Švajčiarsko (Bratislava)
štvrtok 25. februára 2027: SLOVENSKO - Veľká Británia
nedeľa 28. februára 2027: Švajčiarsko - SLOVENSKO