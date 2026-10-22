Slovenskí basketbalisti vedia o dôležitosti najbližšieho duelu. Tréner nominoval širší výber

Na snímke tréner tímu slovenskej basketbalovej reprezentantácie Oliver Vidin.
Na snímke tréner tímu slovenskej basketbalovej reprezentantácie Oliver Vidin. (Autor: TASR)
TASR|22. okt 2026 o 14:26
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Tréner Oliver Vidin nominoval 24 hráčov na novembrový duel predkvalifikácie ME 2029.

Tréner slovenskej basketbalovej reprezentácie Oliver Vidin zverejnil širšiu 24-člennú nomináciu na novembrový duel druhej fázy predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 proti Švajčiarsku (štvrtok 26. novembra, 18.00 h).

Podľa očakávania v nej nechýbajú tradičné opory ako Vladimír Brodziansky alebo Mário Ihring, po letnej absencii by mohol byť opäť k dispozícii aj naturalizovaný Američan David DeJulius.

Z pohľadu Slovenska má druhé vystúpenie v E-skupine kľúčový charakter, ak si chce zachovať nádej na postup.

Vo svojom prvom zápase totiž prehrali reprezentanti s Veľkou Britániou 72:97. Briti sú na čele skupiny s dvoma víťazstvami a už v novembrovom asociačnom termíne môžu za istých okolností spečatiť postup do „riadnej“ kvalifikácie ME 2029.

Podľa očakávania nemá realizačný tím k dispozícii hráčov zo zo zámorských univerzít, ako sú napríklad Timotej Malovec alebo Sebastian Rančík.

Šancu na debut naopak medzi mužmi majú Bruno Randuška a Kárlis Ázacis (obaja Inter Basket), Róbert Hudec (Košice Wolves) a Patrik Pažický (Patrioti Levice).

V širšej nominácii nechýba ani Mário Ihring, ktorý je aktuálne bez klubovej príslušnosti.

Druhá fáza predkvalifikácie ME 2029 sa hrá systémom doma-vonku, po novembrových dueloch sa uzatvorí dianie v skupinách vo februári 2027.

Do „riadnej“ kvalifikácie ME 2029 postúpia len víťazi skupiny, zostávajúcich 14 neúspešných tímov (z prvej a druhej fázy) bude mať ešte jednu šancu.

Slováci sa zatiaľ v ére samostatnosti nepredstavili na záverečnom turnaji ME alebo MS. ME 2029 sa za účasti 24 tímov uskutočnia v Estónsku, Grécku, Španielsku a Slovinsku.

Širšia nominácia Slovenska

Hráči: David DeJulius (Besiktas Istanbul/Tur.), Tomáš Pavelka, David Abrhám, Milan Szabó (všetci BC Slovan Bratislava), Dalibor Hlivák, Matúš Hronský, Maroš Zelizňák, Dávid Novák, Jakub Mokráň (všetci BC Prievidza), Thomas Stanko (SK Slavia Praha ERA NBK/ČR), Lukáš Bolek, Peter Kováčik, Michael Fusek (všetci Nitra Blue Wings), Marek Doležaj (Legnano Basket Knights/Tal.), Juraj Páleník (BK Loko BaliMania Plzeň/ČR), Vladimír Brodziansky (New Taipei CTBC DEA/Taiwan), Maroš Golian, Bruno Randuška, Kárlis Ázacis (všetci Inter Basket), Samuel Volárik, Patrik Pažický (obaja Patrioti Levice), Róbert Hudec (Košice Wolves), Šimon Krajčovič (HAKRO Merlins Crailsheim/Nem.), Mário Ihring (bez klubovej príslušnosti)

Realizačný tím: Oliver Vidin - hlavný tréner, Wojciech Walich, Maroš Helmecy - asistenti trénera, Andrea Kulichová - vedúca družstva, Jadranko Nikolič - kondičný tréner, Juraj Sluka - fyzioterapeut), Richard Demovič - lekár, Michal Ondruš - manažér reprezentácie, Tomáš Kotlárik - mediálny manažér

Tabuľka E-skupiny predkavlifikácie ME 2029

Basketbal

Basketbal

    Na snímke tréner tímu slovenskej basketbalovej reprezentantácie Oliver Vidin.
    Na snímke tréner tímu slovenskej basketbalovej reprezentantácie Oliver Vidin.
    Slovenskí basketbalisti vedia o dôležitosti najbližšieho duelu. Tréner nominoval širší výber
    dnes 14:26
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