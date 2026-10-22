Slovenskí basketbalisti vedia o dôležitosti najbližšieho duelu. Tréner nominoval širší výber

Tréner slovenskej basketbalovej reprezentácie Oliver Vidin zverejnil širšiu 24-člennú nomináciu na novembrový duel druhej fázy predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 proti Švajčiarsku (štvrtok 26. novembra, 18.00 h).
Podľa očakávania v nej nechýbajú tradičné opory ako Vladimír Brodziansky alebo Mário Ihring, po letnej absencii by mohol byť opäť k dispozícii aj naturalizovaný Američan David DeJulius.
Z pohľadu Slovenska má druhé vystúpenie v E-skupine kľúčový charakter, ak si chce zachovať nádej na postup.
Vo svojom prvom zápase totiž prehrali reprezentanti s Veľkou Britániou 72:97. Briti sú na čele skupiny s dvoma víťazstvami a už v novembrovom asociačnom termíne môžu za istých okolností spečatiť postup do „riadnej“ kvalifikácie ME 2029.
Podľa očakávania nemá realizačný tím k dispozícii hráčov zo zo zámorských univerzít, ako sú napríklad Timotej Malovec alebo Sebastian Rančík.
Šancu na debut naopak medzi mužmi majú Bruno Randuška a Kárlis Ázacis (obaja Inter Basket), Róbert Hudec (Košice Wolves) a Patrik Pažický (Patrioti Levice).
V širšej nominácii nechýba ani Mário Ihring, ktorý je aktuálne bez klubovej príslušnosti.
Druhá fáza predkvalifikácie ME 2029 sa hrá systémom doma-vonku, po novembrových dueloch sa uzatvorí dianie v skupinách vo februári 2027.
Do „riadnej“ kvalifikácie ME 2029 postúpia len víťazi skupiny, zostávajúcich 14 neúspešných tímov (z prvej a druhej fázy) bude mať ešte jednu šancu.
Slováci sa zatiaľ v ére samostatnosti nepredstavili na záverečnom turnaji ME alebo MS. ME 2029 sa za účasti 24 tímov uskutočnia v Estónsku, Grécku, Španielsku a Slovinsku.
Širšia nominácia Slovenska
Hráči: David DeJulius (Besiktas Istanbul/Tur.), Tomáš Pavelka, David Abrhám, Milan Szabó (všetci BC Slovan Bratislava), Dalibor Hlivák, Matúš Hronský, Maroš Zelizňák, Dávid Novák, Jakub Mokráň (všetci BC Prievidza), Thomas Stanko (SK Slavia Praha ERA NBK/ČR), Lukáš Bolek, Peter Kováčik, Michael Fusek (všetci Nitra Blue Wings), Marek Doležaj (Legnano Basket Knights/Tal.), Juraj Páleník (BK Loko BaliMania Plzeň/ČR), Vladimír Brodziansky (New Taipei CTBC DEA/Taiwan), Maroš Golian, Bruno Randuška, Kárlis Ázacis (všetci Inter Basket), Samuel Volárik, Patrik Pažický (obaja Patrioti Levice), Róbert Hudec (Košice Wolves), Šimon Krajčovič (HAKRO Merlins Crailsheim/Nem.), Mário Ihring (bez klubovej príslušnosti)
Realizačný tím: Oliver Vidin - hlavný tréner, Wojciech Walich, Maroš Helmecy - asistenti trénera, Andrea Kulichová - vedúca družstva, Jadranko Nikolič - kondičný tréner, Juraj Sluka - fyzioterapeut), Richard Demovič - lekár, Michal Ondruš - manažér reprezentácie, Tomáš Kotlárik - mediálny manažér