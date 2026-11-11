ONLINE: Holandsko - Slovensko dnes, kvalifikácia ME v basketbale žien 2027 LIVE

Slovensko - Holandsko: Online prenos zo zápasu kvalifikácie na ME v basketbale žien 2027.
Slovensko - Holandsko: Online prenos zo zápasu kvalifikácie na ME v basketbale žien 2027. (Autor: Sportnet)
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Sportnet|11. nov 2026 o 16:30
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Sledujte spolu s nami online prenos z kvalifikačného zápasu L-skupiny na ME v basketbale žien 2027: Holandsko - Slovensko.

Slovensko a Holandsko dnes hrajú zápas v rámci kvalifikácie na ME v basketbale žien 2027.

JOJ Šport 2
Kde sledovať basketbal v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Basketbal sleduje spolu s nami naživo ako online prenos.

LIVE STREAM: Holandsko - Slovensko (basketbal, kvalifikácia ME žien 2027, výsledky, streda, online prenos, naživo)

Kvalifikácia ME žien Skupina L 2026/2027
11.11.2026 o 19:30
Holandsko
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minúta
Plánovaný
Slovensko
Prenos
Pozdravujem všetkých basketbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu z kvalifikácie na majstrovstvá Európy žien, keď sa na úvod druhej fázy postaví proti sebe Holandsko a Slovensko. Slovenské reprezentantky majú za sebou úspešnú prvú fázu, ktorú ukončili na 2. mieste so ziskom 10 bodov, keď zdolali po dvakrát Cyprus aj Rumunsko. Naopak Holanďanky sa kvalifikovali z 3. miesta a ziskom 9 bodov, keď vo svojej skupine zdolali dvakrát Estónsko a raz Slovinsko.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 19:30.

Tabuľka skupiny L

Basketbal

Basketbal

    Slovensko - Holandsko: Online prenos zo zápasu kvalifikácie na ME v basketbale žien 2027. online
    Slovensko - Holandsko: Online prenos zo zápasu kvalifikácie na ME v basketbale žien 2027. online
    LIVE STREAM: Holandsko - Slovensko dnes, kvalifikácia ME v basketbale žien 2027
    dnes 16:30
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