Mladí Slováci dlho vzdorovali favoritovi. Nakoniec nepostúpili do štvrťfinále

ME basketbalistov do 18 rokov - A-kategória
osemfinále:
Francúzsko - Slovensko 72:60 (37:28)
Najviac bodov Francúzska: Yimga 21, des Bordes 8, Omiscar a Elouma po 7
Slovensko: Kubala 18, Pukančík 15, Randuška 10, Gregor 7, Valocsay 6 (Rybár 4, Ivanko, Kokavec, Boros, Iaquinta)
TH: 22/26 - 13/15, fauly: 19-24, trojky: 0-11
Rozhodcovia: Grigioni (Tal.), Galič (Chor.), Kidron (Izr.), štvrtiny: 14:13, 23:15, 13:18, 22:14.
Slovenská basketbalová reprezentácia do 18 rokov prehrala v osemfinále majstrovstiev Európy v talianskom Trente s Francúzskom 60:72 a prišla o šancu postúpiť na budúcoročné MS do 19 rokov.
Zverenci trénera Danila Rakočeviča tak zabojujú o konečné 9. až 16. miesto, pričom tímy na 14. až 16. priečke zostúpia do B-kategórie.
Priebeh zápasu
I. polčas:
Slováci vyhrali úvodný rozskok, mali aj prvé šance, ale nepremenili ich a tak skóre duelu otvoril až po dvoch minútach Yimga. Na jeho kôš dokázal odpovedať trojkou Kubala a po ďalšej Valocsaya viedlo Slovensko 8:4.
Trojkový pokus premenil aj Randuška a Slováci viedli nad favoritom 11:6. To bol však na niekoľko minút posledný úspešný útok zverencov Rakočeviča a Francúzi otočili na 14:11.
Slováci potom zmazali päťbodové manko a v druhej štvrtine sa ešte raz dostali do tesného vedenia 23:22, no potom sa už prejavila vyššia kvalita favorita, ktorý išiel do prestávky s náskokom 37:28. Slováci premenili za polčas len tri pokusy z 15 za dva body.
II. polčas:
Nezložili však zbrane a s favoritmi bojovali aj ďalej. V tretej štvrtine o čosi zlepšili streľbu z hry a po úspešnej trojke Kubalu znížili na jediný bod (46:47).
V záver tejto časti Francúzi upravili na 50:46. Kým sa Slováci trápili so streľbou za dva body, Francúzom nešli trojky a za tri štvrtiny nepremenili ani jedinú. Rakočevičovi zverenci ich mali na konte už sedem a po ďalších dvoch z rúk Valocsaya a Pukančíka dokonca otočili na 52:50.
Tri minúty pred koncom viedli Francúzi 65:60. Slováci potom nepremenili tri útoky po sebe a pripravili sa o veľký triumf.
Hlasy po zápase
Matúš Gregor, hráč SR: „Odvtedy ako sme sa dozvedeli, že hráme s Francúzskom, sme mali jasný cieľ. Vedeli sme a chceli sme ukázať Európe, že patríme medzi top 8. Bojovali sme jeden za druhého. Prvý polčas si urobili Francúzi náskok, ale my sme sa nevzdali a skóre sme otočili. Potom na konci sme miestami strácali koncentráciu v útokoch a nevedeli sme si postrážiť doskok a potom si to už Francúzi postrážili až do konca. Máme hlavy hore a zajtra si ideme po víťazstvo.“
Danilo Rakočevič, tréner SR U18: „Ťažký zápas. Bolo neskutočné, ako sme sa postavili takej silnej basketbalovej krajine, ako je Francúzsko. Prehra nás mrzí, je mi ľúto chlapcov, ktorí na ihrisku odovzdali všetko. Ale na výsledok musíme zabudnúť, pretože zajtra nás čaká najdôležitejší zápas na tomto šampionáte. Ak vyhráme, zostaneme v A-divízii ME. Verím, že na tento zápas budeme čo najlepšie fyzicky i mentálne pripravení.“