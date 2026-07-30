Slováci si ďalšou prehrou komplikujú situáciu, udržanie sa medzi elitou nemajú isté

ME basketbalistov do 18 rokov - A-kategória
o 9.-16. miesto:
Slovensko - Estónsko 66:97 (32:50)
Slovensko: Kubala 3, Pukančík 7, Randuška 22, Gregor 8, Valocsay 5 (Rybár 16, Ivanko, Kokavec 2, Boros, Iaquinta 3)
najviac bodov Estónska: Adamson 23, R. Vuks 12, K. Vuks 11
rozhodcovia: Olivares Iglesias (Šp.), Meiler (Nem.), Zanev (Bul.), štvrtiny: 8:20, 24:30, 17:25, 17:22, TH: 18/27 - 22/31, fauly: 28-24, trojky: 6-11,
Slovenská basketbalová reprezentácia do 18 rokov prehrala vo štvrtkovom zápase o 9. - 16. miesto na majstrovstvách Európy v talianskom Roverete s Estónskom 66:97.
Naďalej tak pri svojej účasti v elitnej A-kategórii nemá isté udržanie sa, o ktoré bude ďalej bojovať v sobotňajšom dueli o 13. - 16. miesto proti neúspešnému z dvojice Rakúsko - Litva. Najlepším strelcom zverencov trénera Danila Rakočeviča bol Bruno Randuška s 22 bodmi.
Slováci prišli o šancu postúpiť na MS do 19 rokov, keď vypadli v stredajšom osemfinále s Francúzskom.
Na juniorský svetový šampionát postúpi päť najlepších tímov. Do B-kategórie ME vypadnú reprezentácie na 14. - 16. priečke.
Priebeh zápasu
I. polčas:
Slovákom nevyšiel vstup do stretnutia, a aj keď v úvodných minútach držali so súperom krok, tak ten im v druhej polovici prvej štvrtiny odskočil na rozdiel 12 bodov.
Podobný scenár pokračoval aj v úvode druhej desaťminútovky a za stavu 10:28 si už tréner Rakočevič zobral oddychový čas v snahe prehovoriť svojim zverencom do duše.
Krátka pauza Slovensku pomohla, keď v nasledujúcich momentoch stiahli stratu na 11 bodov, no Estóncom opäť vyšiel záver štvrtiny a po polčase viedli opäť o 18 bodov 50:32.
II. polčas:
Estónsku, ktoré nevyhralo v prvých štyroch zápasoch na šampionáte ani raz, vyšiel veľmi dobre aj vstup do druhého dejstva, keď skórovali deväť bodov za sebou.
Slovákom sa vydarila ďalšia krátka pasáž, ale so súperom opäť stratili krok a prehrávali už o takmer 30 bodov.
Cez túto métu sa Estónci bez problémov dostali na úvod záverečnej štvrtiny, v ktorej už Rakočevičovi zverenci nekládli výraznejší odpor.
Záver duelu kúskovali fauly oboch tímov, po ktorých zvíťazila estónska reprezentácia s 31-bodovým náskokom.