Slovenskí mladíci stratili po polčase náskok. Na domácom šampionáte prehrali aj piaty duel

ME do 20 rokov B-kategórie - o 17.-20. miesto
Slovensko - Estónsko 71:72 (41:29)
Najviac bodov: Pospíšil 18, Ázacis 15, Hoferica a Stanko po 10 - Mäe 20, Suurorg 10, Alles 9
Slovenskí basketbalisti do 20 rokov neuspeli ani vo svojom piatom vystúpení na majstrovstvách Európy B-kategórie v Bratislave.
V piatkovom stretnutí v skupine o 17.-21. miesto podľahli Estónsku 71:72, hoci po polčase viedli 41:29.
Zverenci trénera Mikela Odriozolu tak budú hrať o konečné 19. miesto. V nedeľu nastúpia proti jednému tímu z trojice Albánsko, Arménsko, Kosovo.
Hlasy po zápase
Dávid Bujdoš, hráč SR 20: „Ťažko teraz nájdem slová, ale robili sme, čo sa dalo. Dali sme zo seba maximum. Bohužiaľ, urobili sme zbytočné chyby na konci a prehrali sme o bod. Škoda toho posledného faulu, ale určite to nezmenilo hru. Zápas sa nerieši v posledných minútach, ale v priebehu celého zápasu. Čaká nás posledný zápas. Hlavy hore. Ideme ho vyhrať.“