Slovenskí mladíci stratili po polčase náskok. Na domácom šampionáte prehrali aj piaty duel

Fotka zo zápasu Slovensko - Estónsko na ME U20 2026.
Fotka zo zápasu Slovensko - Estónsko na ME U20 2026. (Autor: slovakbasket.sk)
TASR|17. júl 2026 o 13:33
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Zverenci trénera Mikela Odriozolu tak budú hrať o konečné 19. miesto.

ME do 20 rokov B-kategórie - o 17.-20. miesto

Slovensko - Estónsko 71:72 (41:29)

Najviac bodov: Pospíšil 18, Ázacis 15, Hoferica a Stanko po 10 - Mäe 20, Suurorg 10, Alles 9

Slovenskí basketbalisti do 20 rokov neuspeli ani vo svojom piatom vystúpení na majstrovstvách Európy B-kategórie v Bratislave.

V piatkovom stretnutí v skupine o 17.-21. miesto podľahli Estónsku 71:72, hoci po polčase viedli 41:29.

Zverenci trénera Mikela Odriozolu tak budú hrať o konečné 19. miesto. V nedeľu nastúpia proti jednému tímu z trojice Albánsko, Arménsko, Kosovo.

Hlasy po zápase

Dávid Bujdoš, hráč SR 20: „Ťažko teraz nájdem slová, ale robili sme, čo sa dalo. Dali sme zo seba maximum. Bohužiaľ, urobili sme zbytočné chyby na konci a prehrali sme o bod. Škoda toho posledného faulu, ale určite to nezmenilo hru. Zápas sa nerieši v posledných minútach, ale v priebehu celého zápasu. Čaká nás posledný zápas. Hlavy hore. Ideme ho vyhrať.“

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