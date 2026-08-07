Slovenky zabojujú doma o postup medzi elitu. Je to česť a zodpovednosť, uviedla trénerka

Slovenskú dievčenskú basketbalovú reprezentáciu do 16 rokov čaká od 10. do 15. augusta v piešťanskej Diplomat aréne jeden z turnajov B-kategórie majstrovstiev Európy.
Cieľom výberu trénerky Laury van Dalen je dosiahnuť čo najlepší výsledok. Slovenky majú za sebou štyri prípravné zápasy, proti súperom z A-kategórie Taliansku a Česku uspieť nedokázali.
Máme šikovné hráčky, ktoré chcú napredovať
„Záverečná nominácia je výsledkom niekoľkotýždňovej prípravy, počas ktorej hráčky odviedli veľký kus práce.
Máme šikovné mladé hráčky, ktoré chcú napredovať. Pre väčšinu to bude vôbec prvá účasť na majstrovstvách Európy.
Samotný turnaj ukáže, kam sa dokážeme posunúť. Samozrejme, chceme dosiahnuť čo najlepší výsledok,“ vyjadrila sa trénerka Slovenska Laura van Dalenová pre oficiálnu webstránku Slovenskej basketbalovej asociácie.
Piešťany sú jedno z troch dejísk tohtoročnej B-kategórie ME do 16 rokov, hrať sa ešte bude v gréckej Ioannine a luxemburskom Bertrange.
V každom meste sa uskutočnia dve skupiny, vždy je v hre jedna postupová miestenka medzi európsku elitu.
program Slovenska
Pondelok 10. augusta, 19.00 h: Slovensko - Azerbajdžan
Streda 12. augusta, 19.00 h: Švédsko - Slovensko
Piatok 14. augusta a sobota 15. augusta: súboje o umiestnenie
Slovenky si v A-skupine zahrajú s Azerbajdžanom (pondelok 10. augusta o 19.00 h) a Švédskom (streda 12. augusta o 19.00 h).
Následne sa budú hrať duely o umiestnenie (piatok 14. augusta a sobota 15. augusta).
Reprezentovať Slovensko doma je výnimočné
„Disciplínou, tímovosťou a správnou energiou na oboch stranách ihriska môžeme dosiahnuť výsledky, s ktorými budeme spokojní.
Veľkou motiváciou pre nás je, že šampionát odohráme doma. Reprezentovať Slovensko pred domácimi fanúšikmi je výnimočná príležitosť, česť a zároveň zodpovednosť.
Veríme, že si ľudia nájdu cestu do haly a vytvoria dievčatám atmosféru, ktorá im dodá energiu za každých okolností,“ zamyslela sa kormidelníčka Sloveniek.
Nominácia Slovenska
Hráčky: Zoja Benková, Laura Chovanová, Sára Jamsilová, Adela Kapláňová, Vilma Nedielková (všetky MBK Ružomberok), Zoja Ivanová (SBZ Piešťanské Čajky), Olivia Anna Maria Touquetová, Stella Kolenová, Karolína Krištofíková (všetky BK Slovan Bratislava), Ema Koristová (C.B. Adareva Tenerife/Šp.), Simona Szabadosová, Bianka Ürgeová (obe ŠBK Šamorín)
Realizačný tím: Laura van Dalenová - hlavná trénerka, Timea Sujová, Radko Dvorščák - asistenti trénera, Štefan Kubík - vedúci družstva, Michal Matula - kondičný tréner, Erika Šerfözöová, Angelika Theinerová - masérky