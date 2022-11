Slováci dosiahli prvú výhru v boji o ME. Zdolali Dánov

Predkvalifikácia ME v basketbale 2025 – D-skupina

Od tohto momentu to bola vyrovnaná partia, ale domáci mali v nej predsa len o niečo navrch. Vďačiť môžu za to najmä Brodzianskemu, prvý polčas vyhrali Slováci 39:35.

Slovákom perfektne vyšiel nástup do druhého polčasu, 14 bodmi v rade sa opäť dostali na koňa a Dánom odskočili na dvojciferný rozdiel. Hostia doplatili na strelecky hluchú chvíľu, ktorá v tomto prípade trvala päť minút.

Pre Slovákov boli tieto momenty kľúčové z pohľadu boja o prvé víťazstvo v skupine. Hostia síce hrýzli, ale výraznejšie sa nepodarilo zatlačiť slovenské družstvo. Do poslednej periódy sa išlo za stavu 57:46.

V záverečnej štvrtine to nebola útočná prestrelka, tento scenár však hral do karát Slovensku. Bez väčších komplikácií si vedelo strážiť svoj náskok, dôležité body pridával najmä Brodziansky. Dánsko v samotnom závere riskovalo, ale na obrat to už nestačilo.