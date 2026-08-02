VIDEO: Slováci sa rozlúčili s elitou víťazne. Rozhodol kôš v posledných sekundách

ME v basketbale do 18 rokov - o 15. miesto
Bulharsko - Slovensko 72:74 (37:36)
Najviac bodov Bulharska: Kolev 17, Vodeničarski 14, Castanier 10
Zostava a body SR: Randuška 14, Pukančík 10, Iaquinta 5, Valocsay a Boros 0 (Kokavec 19, Gregor 12, Kubala 11, Ivanko 3, Rybár 0)
Rozhodovali: Radonjič (Rak.), Letukas (Dán.), Kidron (Izr.), štvrtiny: 20:14, 17:22, 17:21, 18:17, TH: 15/25 - 6/14, fauly: 15:19, trojky: 7:4
Slovenskí basketbaloví reprezentanti do 18 rokov obsadili na ME tejto vekovej kategórie predposledné 15. miesto.
V nedeľnom záverečnom zápase na šampionáte v talianskom Roverete zvíťazili nad Bulharskom 74:72.
Zverenci trénera Danila Rakočeviča mali už pred stretnutím isté vypadnutie z elitnej kategórie ME, keďže do B-divízie zostupujú posledné tri tímy šampionátu.
Duel o predposlednú priečku mal vyrovnaný priebeh a o triumfe Slovenska rozhodol necelé dve sekundy pred koncom stretnutia Matúš Gregor.
VIDEO: Víťazný kôš Slovenska
Bulhari zvládli prvú štvrtinu lepšie a po desiatich minútach viedli 20:14. Slovenský tím však vstúpil do druhého dejstva trojkami Kokavca a Randušku a vyrovnal na 20:20.
Po koši Gregora sa prvýkrát dostal do vedenia a nasledovala vyrovnaná pasáž, počas ktorej striedavo viedli obe družstvá. Posledné body polčasu však zaznamenal Vodeničarski a Bulhari odchádzali do šatní s tesným náskokom 37:36.
V druhej polovici sa Slováci zlepšili a tretiu štvrtinu vyhrali v pomere 21:17. Pred záverečnou štvrtinou tak viedli 57:54, ale úvod posledného dejstva vyšiel lepšie Bulharom. Náskok Slovenska zmazali a po piatich minútach viedli 64:60.
Rakočevičovi zverenci však v závere zabojovali a o víťazstve rozhodol necelé dve sekundy pred koncom Gregor po individuálnej akcii.