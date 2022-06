Najväčšia odmena pre organizátorov. Federálny pohár opäť spojí slovenské a české kluby

"Nesmierne ma teší a je to pre organizátora najväčšia možná odmena, že po prvom ročníku, do ktorého sme išli s malou dušičkou, sa po roku opäť odohrá Federálny pohár.

A nielen odohrá, bude väčší a veríme, že prinesie v predsezónnom období zase raz skvelé basketbalové konfrontácie popredných tímov zo Slovenska a Česka. Po 12-člennom úvodnom ročníku sa prihlásilo 16 tímov, po 8 zo Slovenska a Česka.

Do konca mesiaca by mali byť známe dejiská základných skupín, ako aj rozdelenie tímov. Aktuálne pracujeme aj na marketingovej stránke pohára.

Veľkým plusom pre partnerov, ako aj pre fanúšikov, oproti prvému ročníku môže byť aj dohoda s televíziou o vysielaní najatraktívnejších zápasov z Federálneho pohára," vyjadril sa pre portál basketliga.sk spoluorganizátor podujatia Ladislav Garaj.

Do druhého ročníka sa podarilo navýšiť počet účastníkov na 16, opäť rovnakým dielom z každej súťaže. Niké SBL sa zapojí do diania so všetkými tímami, Kooperativu NBL budú reprezentovať: BK Opava, BK ARMEX Děčín, NH Ostrava, BK Pardubice, BC GEOSAN Kolín, BK REDSTONE Olomoucko, Královští Sokoli Hradec Králové a SK Slavia Praha.

Termíny jednotlivých turnajov Federálneho pohára sú stanovené na 9. - 11. septembra a 16. - 17. septembra. Hrať sa bude v 4-členných skupinách, najskôr systémom každý s každým. Následne sa súťaž rozdelí na 4 fázy podľa umiestnenia v skupinách, každá vetva bude mať svoje Final Four. Táto fáza vyvrcholí play off systémom.