Slovan si na debut v prestížnej európskej lige počká. Viacerí rozhodcovia odvolali účasť

Vedenie Jadranskej basketbalovej ligy (ABA liga) odložilo úvodné kolo sezóny 2026/2027 pre problémy s obsadením rozhodcov.
Rozhodnutie sa týka aj Slovana Bratislava, ktorý v súťaži absolvuje svoju premiérovú sezónu.
Za odklad kompletného prvého kola hlasovalo 11 členov vedenia súťaže, jeden sa zdržal. Dôvodom je spor okolo rozhodcovského obsadenia.
Do otvoreného výberu sa prihlásilo 50 arbitrov a šéf rozhodcovskej komisie súťaže Miguel Angel Perez následne zostavil zoznam 20 rozhodcov.
Viacerí z nich však neskôr svoju účasť odvolali po tom, ako dostali e-maily vyzývajúce ich, aby neprijímali nominácie na zápasy ABA ligy.
Vedenie súťaže tvrdí, že správy boli rozoslané z neoprávnenej adresy a avizovalo možné právne kroky. Informovala o tom oficiálna stránka súťaže.
Slovan mal v 1. kole nastúpiť v nedeľu 27. septembra o 17.00 h doma proti FMP Belehrad. Nový termín zatiaľ liga neoznámila.
V 2. kole je podľa aktuálneho programu na sobotu 3. októbra o 17.00 h naplánovaný jeho duel na palubovke Igokey m:tel.
BC Slovan účinkuje v A-skupine spolu s Crvenou Zvezdou, Cedevitou Olimpija, Budučnosťou Podgorica, Cibonou Záhreb, Igokeou, FMP, Boracom Čačak, Krkou Novo Mesto a HKK Široki.