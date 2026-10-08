Kontumácia a tvrdé tresty. Slovan prišiel o víťazstvo, tréner a aj rozhodca dostali dištanc

Na snímke vľavo tréner Bratislavy Dejan Jakara.
Na snímke vľavo tréner Bratislavy Dejan Jakara. (Autor: TASR)
TASR|8. okt 2026 o 18:37
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Pôvodne sa zápas skončil výsledkom 97:62 v prospech Slovana.

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) skontumovala výsledok zápasu 3. kola SBL BC Slovan Bratislava - Spišskí Rytieri na 20:0 v prospech hostí bez priznania bodu domácemu družstvu.

Trénerovi Slovana Dejanovi Jakarovi zakázala výkon funkcie na 4 súťažné stretnutia nepodmienečne, na 4 súťažné stretnutia podmienečne do 30. júna 2027 vo všetkých súťažiach SBA a zároveň mu udelila pokutu vo výške 3000 eur.

Rozhodcovi stretnutia Antonovi Šarišskému zakazala výkon funkcie na dobu 14 dní od termínu 10. októbra vo všetkých súťažiach SBA, zároveň mu udelila pokutu vo výške 300 % z príjmu za dané stretnutie nepodmienečne.

Tréner Slovana Jakara a prvý rozhodca stretnutia Šarišský sú zároveň povinní uhradiť správny poplatok vo výške 100 eur (každý po 50 eur).

Informovala o tom hracia komisia SBA vo svojom dokumente zverejnenom na stránke slovakbasket.sk.

Dohrávka 3. kola SBL sa uskutočnila v utorok 6. októbra a pôvodne sa skončila výsledkom 97:62 v prospech Slovana.

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Basketbal

    Na snímke vľavo tréner Bratislavy Dejan Jakara.
    Na snímke vľavo tréner Bratislavy Dejan Jakara.
    Kontumácia a tvrdé tresty. Slovan prišiel o víťazstvo, tréner a aj rozhodca dostali dištanc
    dnes 18:37
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